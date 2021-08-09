Hamilelikte kanama olur mu, ne zaman olur? Hamilelikte kanamanın nedenleri

Hamilelik boyunca sık sık karşılaşılan durumlardan olan kanama, bazı zamanlarda anne adayları için endişe vericidir. Dış gebelik, düşük tehdidi gibi sorunlardan kaynaklanabilen hamilelikte kanama, ne zaman olur, nedenleri nelerdir? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu’nun da görüşleriyle hamilelikte kanama ile ilgili merak edilenler…

Hamilelikte kanama olur mu?

Hamileliğin özellikle ilk haftalarında kahverengi leke şeklinde görülebilen kanamalar normal sayılabilir. Ancak açık kırmızı renkli kanamaların nedeni mutlaka bir uzman tarafından muayene edilerek araştırılmadır. Vajinal kanama ilk üç aylık dönemde normal bir bulgu değildir. Bunun yanında, hamilelikte tüm gebelerin %20'sinde rastlanabilir.

Hamilelikte kanama ne zaman olur?

Genel inanışın aksine gebelikte salgılanan hormonlar sayesinde adet kanaması da görülmez. Gebeliğin erken dönemlerinde görülen ve adet kanaması sanılan yerleşme kanaması sıklıkla gebelik kesesinin rahim içerisine tutunmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durum genellikle kendini sınırlar ve gebeliğin genel seyri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz.

Hamileliğin ilk trimesteri olarak tanımlanan ilk üç aylık dönemde kanama yaygın olarak görülebilir. Gebeliğin ilk üç ayında görülen kanamaları pek çok kadın yaşayabilir. Hamilelerde lekelenme veya hafif kanama varsa ve bu bir veya iki gün sürerse, endişelenecek bir durum olmayabilir. Yine de doktora danışılmasında fayda vardır.

Hamileliğin erken dönemlerinde kanamanın nedenleri nelerdir?

Kanama gebeliğin ilk üç ayında genellikle şu dört nedenle ortaya çıkar:

Dış gebelik

Düşükler (düşük tehdidi, önlenmeyen düşük, gecikmiş düşük, inkomplet düşük)

Yerleşme kanaması

Rahim ağzı, vajina ve rahimle ilgili diğer rahatsızlıklar (polipler, enfeksiyonlar, molar gebelik gibi trofoblastik hastalıklar)

Hamileliğin ileriki haftalarında kanamanın nedenleri nelerdir?

Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu durumu şöyle açıklıyor, “Gebeliğin sonraki dönemlerinde vajinal kanama daha az görülür.” En sık görülen kanama nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Nişan gelmesi (doğumun başlaması ile ilişkili olarak rahim ağzındaki mukus tıkacının atılması)

Erken doğum ve rahim ağzı (servikal) yetmezliği

Plasenta previa (bebeği besleyen plasentanın rahim ağzını kısmen ya da tamamen kapatması)

Plasenta dekolmanı (bebeğin doğumundan önce plasentanın tamamı ya da bir kısmının rahim duvarına tutunduğu yerden ayrılması) gibi daha nadir nedenlerdir.

Doktorunuz tanıya ulaşabilmek için klinik değerlendirme, vajinal muayene, ultrasonografi ve bazı diğer tetkiklerden faydalanacaktır.

Yapılan hızlı ve detaylı incelemeler neticesinde tespit edilen nedene, gebelik haftasına, kanamanın miktar ve yoğunluğuna göre hasta bazında karar verip en uygun yaklaşım doktorunuz tarafından size sunulacaktır.