Özellikle düzensiz adet gören kadınların çekincesi arasında yer alan hamilelikte adet olunur mu sorusu sıklıkla araştırılır. Hamile kalmaktan korkan veya hamile olmayı isteyen kadınlar, yaşadıkları düzensiz adetlerde hamile kaldım endişesine kapılırlar. Bazen de hamile kalmış olmalarına rağmen yaşadıkları düzensiz kanamayı normal adet sanarak dikkate almayabilirler. Peki bu gibi durumlarla ne yapmalı? Hamilelikte adet olunur mu, kaç gün sürer? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları…

Hamilelikte adet olunur mu?

Hamilelikte adet olunması genellikle genetik olarak görülen bir durumdur. Eğer ailede birilerinin başına gelmişse sizin de başınıza gelebilir. Bu yüzden istenmeyen hamilelikler için her durumda tedbirli olmak, adet olsanız dahi korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Sözen bu durumu şu şekilde açıklıyor;

Bazı kadınlar hamile kaldıktan sonra bir veya birkaç kere adet kanamalarının gerçekleştiğini ifade ederler. Gebelik meydana geldikten sonra adet görülmez, ancak kanama olabilir. Bu kanamalar gebeliğin başlangıcında oluşan implantasyon kanaması adı altında, lekelenme şeklinde embriyonun rahme yerleşmesine bağlı olarak görülebilir. Çoğu anne adayı da bu kanamaları adet kanamalarıyla bağdaştırmaktadır. Ayrıca gebelik sürecinde meydana gelen diğer kanamalar düşük riski nedeniyle görülebilir. Bunların da menstruasyonla bir ilgisi yoktur. Bu nedenle gebelik sürecinde meydana gelen kanamalarda mutlaka doktora başvurmanız önerilmektedir.

Hamilelikte adet kanaması kaç gün sürer?

Hamileliğin ilk 3 aylık sürecinde normal olarak değerlendirilen yerleşme kanaması ve benzeri türde yaşanan kanamalar, yaklaşık 6 ila 12 gün aralığında gerçekleşebilir. Kanamanın şiddeti ve süreklilik süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Bu dönemde mutlaka doktora danışılmalı ve süreç sağlıklı bir şekilde doktor kontrolünle ilerletilmelidir.

Üstüne görme nedir?

Yeni gebe olan anne adaylarında görülen, adet kanamasından bağımsız yaşanan kanamalara üstüne görme denilir. Kadınların son adet günü tarihinden sonra gebe olduğunun farkına varmadan, aşağı yukarı bir sonraki adet süresine denk gelen, adet kanamasına benzeyen bu nedenle adet görüldüğünü zannettiren bir durumdur. Bu kanama sanılanın aksine, anne adayının gebeliğine bağlı olarak yaşanmaktadır. Üstüne görme olarak adlandırılan bu kanama; gebelik döneminde rahim yatağında kendine yer edinmeye çalışan bebeğin, bölgede bulunan damarlara etkisiyle oluşmaktadır.