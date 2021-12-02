Hamilelik testi ne zaman, nasıl yapılır? Evde en erken hamilelik testi sonuçları

Hamilelik testi, idrarınızda veya kanınızda belirli bir hormonu kontrol ederek hamile olup olmadığınızı söyleyebilir. Elbette kesin hamilelik sonuçları için en güveniliri kan testidir. Hamilelik kan testleri yaklaşık yüzde 99 doğrudur. Evde hamilelik testinin sonuçlarını doğrulamak için genellikle bir kan testi kullanılır. Peki evde en erken hamilelik testi ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Evde hamilelik (Gebelik) testi nasıl yapılır?

Birçok evde hamilelik testi, seviye çubuğu adı verilen bir cihaz ile yapılır. Evde hamilelik testiniz aşağıdaki adımları veya benzer adımları içerebilir:

Testi sabah ilk idrara çıkışınızda yapın. Sabah idrarında genellikle daha fazla HCG bulunduğundan test şu anda daha doğru olabilir.

Yağ çubuğunu 5 ila 10 saniye idrar akışınızda tutun. Toplama kabı içeren kitler için, bardağa idrar yapın ve yağ çubuğunu bardağa 5 ila 10 saniye sokun.

Birkaç dakika sonra, seviye çubuğu sonuçlarınızı gösterecektir. Sonuçlara ulaşma süresi ve sonuçların gösterilme şekli test kiti markaları arasında farklılık gösterecektir.

Yağ çubuğunuzda artı veya eksi işareti, tek veya çift çizgi veya "hamile" veya "hamile değil" kelimeleri gösteren bir pencere veya başka bir alan olabilir. Hamilelik testi kitiniz, sonuçlarınızı nasıl okuyacağınızla ilgili talimatları içerecektir.

Sonuçlar hamile olmadığınızı gösteriyorsa, testi çok erken yapmış olabileceğiniz için birkaç gün sonra tekrar denemek isteyebilirsiniz. HCG hamilelik sırasında kademeli olarak artar.

Sonuçlarınız hamile olduğunuzu gösteriyorsa, sağlık uzmanınızdan randevu almalısınız. Doktorunuz sonuçlarınızı fizik muayene ve kan testi ile doğrulayabilir.

Hamilelik testi ne zaman yapılır?

Bazı hamilelik testleri, bir dönemi kaçırmadan önce hCG'yi tespit edebilir. Ancak adet gecikmesinin ilk gününe kadar beklerseniz sonuçlar daha doğru olacaktır.

Testi sabah ilk iş olarak idrarınızın daha konsantre olduğu bir zamanda yaparsanız sonuçlar daha doğru olabilir.





Hamilelik testi sonuçları ne anlama geliyor?

Sonuçlar bir çizgi, renk veya "+" veya "-" işareti gibi bir sembol olarak görünebilir. Dijital testler "hamile" veya "hamile değil" kelimelerini gösterir. Olumlu veya olumsuz bir sonucun ne anlama geldiğini bilmek önemlidir.

Pozitif bir sonuç alırsanız, hamilesiniz. Çizgi, renk veya işaret ne kadar silik olursa olsun bu doğrudur. Olumlu bir sonuç alırsanız, daha sonra ne olacağı hakkında konuşmak için doktorunuzu aramak isteyebilirsiniz.

Çok nadir durumlarda yanlış pozitif sonuç alabilirsiniz. İdrarınızda kan veya protein varsa yanlış pozitif sonuç alabilirsiniz. Sakinleştiriciler, antikonvülsanlar, hipnotikler ve doğurganlık ilaçları gibi bazı ilaçlar yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir.

Negatif bir sonuç alırsanız, muhtemelen hamile değilsinizdir. Ancak şu durumlarda hamile olabilirsiniz:

Testin son kullanma tarihi geçmiş olabilir.

Testi yanlış yapmış olabilirsiniz.

Çok erken test etmiş olabilirsiniz.

Testten hemen önce çok fazla sıvı içtiğiniz için idrarınız çok sulandırılmış olabilir.

Diüretikler veya antihistaminikler gibi bazı ilaçlar alıyorsanız,

Negatif bir sonuç alırsanız, tekrar kontrol etmek için yaklaşık bir hafta içinde tekrar test etmeyi deneyin. Bazı evde hamilelik testleri, ilk sonuçlarınız ne olursa olsun bunu yapmanızı önerir.