Hamileler güneşlenebilir mi?

Güneş elbette insan vücudu için faydalı ancak bazı kurallara dikkat edildiği sürece. Bir de hamileyseniz güneş konusunda ekstra dikkatli olmalısınız?

HAMİLELER HANGİ SAATLERDE GÜNEŞLENEBİLİR?

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneşe çıkılan saat çok önemlidir. Sabah saat 10’dan önce ya da akşamüstü 16.00’dan sonra güneşe çıkılmalı, kesinlikle 11.00-14.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalıdır. Bu saatler arasında hamilelerin güneş ışığına direkt maruz kalmamaları gerekir.

Eğer güneşin dik geldiği zamanlarda dışarı çıkılması gerekiyorsa mutlaka koruyucu güneş kremi ve şapka ile korunmalıdır.

Sabah 10:00 ve akşam 16:00’dan sonra kısa süreli güneşlenilebilir. Kısacası hamilelerin gün boyu güneşlenip bronzlaşması sağlıklı değildir.

HAMİLELİKTE BRONZLAŞMAK ZARARLI MI?

Güneş, hamilelik döneminde iyice hassaslaşan cildinizi yakabilir ve lekeler oluşabilir. Bu nedenle uzun süre güneşte kalıp bronzlaşmaktan kaçının. Gölgede kısa aralıklarla güneşlenmek hamileler için en sağlıklı seçim olacaktır.

HAMİLELER DENİZE YA DA HAVUZA GİREBİLİR Mİ?

Hamilelerin ilk tercihi kesinlikle denizden yana olmalıdır. Sabah 10:00 ve akşam 16:00’dan sonraki zaman diliminde denize girilmesi tavsiye edilir. Hamilelik döneminde kramp girme ihtimali arttığı için mutlaka yanında birinin olması gerekir.

Denize girerken vücudu sıkmayan özel hamile mayoları giyilmeli ve hamileliğin ilk 3 ayı ise suda yarım saatten fazla kalınmamalıdır.

Ayrıca ıslak mayo ile oturmak mantar riskini artıracağı için mutlaka denizden sonra kuru mayo ile değiştirilmelidir.

GÜNEŞLENMEK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Güneşte normalden daha fazla sıvı kaybı yaşanır. Fazla sıvı kaybının olması da hem anne hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkiler.

Hamileyken güneşlenmek doğru zamanda olduğu müddetçe bebek için de oldukça faydalıdır. Güneş ışınlarına direkt maruz kalmadan gölgede güneşlenmek bebeğe zarar vermez.

HAMİLELERİN GÜNEŞ KREMİ KULLANMASI SAKINCALI MIDIR?

Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için mutlaka koruyucu güneş kremi kullanılması gerekir. Ancak hamileyken güneşten korunmak için kullanılan güneş korucuyu kremlerinde içerisinde bulundurduğu kimyasallardan dolayı çok fazla miktarlardan kullanılması önerilmemektedir. Özellikle ilk 3 aylık dönemde koruyucu krem kullanılmaması daha uygundur.

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