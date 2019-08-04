Hamile kalmanın 10 basit yolu!

Düzenli olarak sevişin

Evet bu doğru, ne kadar çok sevişirseniz hamile kalma şansınız o kadar fazla olacak. Normal şartlarda sperm vücudunuzda beş gün canlı kalabiliyor. Düzenli seks hayatı tam yumurtlama döneminizde spermlerle yumurtanızı bir araya getirme şansınız artıracak. Özellikle hamile kalmak isteyen bayanların ovülasyon günlerini daha kolay tespit etmelerini sağlayacak bir yol daha var. Hamilelik şansını artıran yumurtlama dönemlerinin tespitinde tükürükten ovülasyon testini kullanabilirler. Amerika'dan gelen Avrupa Normlarına Uygunluk belgelerine sahip olan test, T.C. Sağlık Bakanlığı onaylıdır.

Kafeini kesin

Araştırmalar, kafeinin gebe kalma ihtimalini yarı yarıya düşürdüğünü gösteriyor. Yarım fincandan fazla, o da kafeinsiz olmak koşuluyla kahve tüketmeyin.

Eşinizi serin tutun

Erkeğin yumurtalıkları etrafındaki ısı spermler için problem yaratıyor. Bu sebeple eşinizden bol, vücuduna oturmayan, pamuklu iç çamaşırı giymesini rica edin. Dar kotlar ve pantolonlar giymesine ne gerek varsa zaten böyle bir şeye en azından bu dönemde izin vermeyin.

Diyet yapmayı bırakın

Ohio Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadınlar kalori alımını düşürdüklerinde, üreme hormonlarındaki seviye de aynı şekilde düşüyor.

Beslenme şeklinize zengin ilaveler yapın

Zinc, Selenyum, E vitamini ve C Vitamini alın.

Zinc ve E Vitamini: Bunlar eşiniz için. Zinc, hücre yenilenmesi için iyiyken E vitamini de hücre yenilenmesine destek sağlıyor. Eşinizin spermleri ne kadar güçlü olursa sizin yumurtalarınızın buna direnme ihtimali o kadar düşük olacaktır.

Selenyum: Bu da eşinizin için. Testosteron ve sperm sayısının artması için selenyum önemli bir vitamindir.

Vitamin C: Bu da onun için. C Vitamini sperm kalitesini arttıracak ve hamile kalmanıza yardımcı olacak.

Size Zinc: Tabi ki siz de vitamin içeceksiniz. Siz de zinc için! Böylece sizinde hücre bölünmesi ve yenilenmesi durumunuz gelişme kaydedeceğinden daha kolay hamile kalabilirsiniz.

İçki ve sigarayı bırakın





İçki ve sigara hem kadın hem de erkekte üreme organlarını direkt etkiliyor. Özellikle sigara erkeklerde sperm sayısını düşürür ve sperm hareketliliğini bozar. Aşırı alkol alımı da sperm yapısını bozmaktadır.

İlaç kullanımına dikkat edin

Kullandığınız ilaçlar varsa önce doktorunuzla konuşun. Bu ilaçların hangilerini kullanmaya devam edebilirsiniz hangilerini kesmeniz lazım ve hamile kalmadan ne kadar zaman önce kesmeniz lazım öğrenin.

Ağrı kesicileri mümkün olduğunca kullanmayın

Birtakım ağrı kesiciler -doktorunuza danışın- yumurtlama döneminde kullanıldığında kadın vücudundaki prostaglandin hormonu baskılanır. Oysa sizin bu hormona ihtiyacınız var çünkü bu hormon sayesinde yumurtanız fallop tüpüne düşer.

Ateşinizi artırın

A ve D vitaminlerinin hem cinsel isteği artırdığını hem de iktidarsızlıkla baş ettiğini, buna ek olarak sizi ve eşinizi güçlendirip metabolizmanızı hızlandırdığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz.

Kontrole gidin

Uzun süredir çabalıyor ve hamile kalamıyorsanız eşinizle birlikte mutlaka doktorunuza görünün. Evet, bu illaki kötü bir şey var demek değil, "denk gelmiyor" olabilir. Ama aynı zamanda sizde veya eşinizde medikal bir durum da olabilir ve bunu ne kadar çabuk tespit ederseniz o kadar çabuk düzeltip bebek sahibi olabilirsiniz.

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