Gül suyu ile makyaj temizliği nasıl yapılır?

Birkaç damla gül suyunu pamuk yardımıyla masaj yaparak yüzünüze uygulayın. Cildinizden makyajı temizlemeye başladığınızda yüzünüzdeki tüm makyajı çıkaracak kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Cilde yumuşaklık hissi veren gül suyu, cilt temizliği için ideal bir toniktir.

• Cilt hücrelerini yeniler ve cilde parlaklık verir.

• Cildin erken yaşlanmasını engeller.

• Düzenli olarak kullanıldığında akne, sivilce oluşumunu önler ve cildin yağ dengesini düzenler.

• Cildin PH dengesini korur.

• Cilde ferahlık hissi verir.

• Yaşlanmanın etkilerini geciktirerek genç bir görünüm sağlar.

• Gözaltı morluklarına karşı etkili olan gül suyu, cilt lekelerine karşı da etkilidir.

• Ciltte oluşan kuruluğu giderir.

• Gül suyu gözeneklerin nefes almasını sağlar.

• Gül suyu doğal makyaj temizleyicidir.

• Saçınızı yumuşatır ve saç derisindeki gözenekleri temizler.

• Saçınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

• Saç derisinde oluşan problemlerin giderilmesinde yardımcıdır.

GÜL SUYU AĞIZ KOKUSUNA DA İYİ GELİYOR

Her cilt tipi için uygun olan gül suyu, diş sağlığınız için de önemlidir. Gül suyunu ağız gargarası olarak kullanırsanız ağız kokusunu da önler. Gül suyunu badem yağı ile karıştırarak doğal bir nemlendirici elde edebilirsiniz.

GÜL SUYU İLE CİLT MASKESİ NASIL YAPILIR?

Sivilcelere karşı gül suyu maskesi

Malzemeler:

2 çay kaşığı limon suyu

2 çay kaşığı gül suyu

Uygulanışı:

Malzemeleri karıştırın. Temizlenmiş cildinize uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada 2 kez tekrarlayın.

Hassas ciltler için gül suyu maskesi

Malzemeler:

Yarım çay kaşığı bal

4 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi tozu

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın.

Karışımı cildinize sürün ve kurumasını bekleyin.

Daha sonra ılık su ile yüzünüzü durulayın.

Kuru ciltler için gül suyu maskesi

Malzemeler:

4 adet badem

2 yemek kaşığı gül suyu

Uygulanışı:

Bademleri toz haline getirip gül suyu ile karıştırın.

Karışımı cildinize uygulayın.

15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Hazırlayan: Aslı Erdoğan