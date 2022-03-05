Genç ve sağlıklı bir cilde nasıl sahip olabiliriz?

Kusursuz bir cilde sahip olmak her yaştaki kadın için çok önemlidir. Sağlıklı ve kusursuz bir cilde sahip olmak için beslenmenin yanı sıra cilt uygulaması da önemlidir. Her cildin ihtiyacına yönelik farklı uygulamaların uzman hekimler tarafından yapılması gerekmektedir.

Medikal cilt bakımı uygulaması:

Kişinin cildinin ihtiyacına göre bir uzman tarafından gerçekleştirilen derin bir cilt temizliğidir. Düzenli tıbbi cilt bakımı için önerilen aralık 6 ila 8 haftadır. Bu işlem sırasında cilt temizlenir ve kusurları giderilir. Klasik medikal cilt bakımı adımları ise genellikle; cilt temizliği, peeling işlemi, tonik, siyah nokta ve akne temizliği, sakinleştirici maske, serum ve nemlendirici krem uygulamasıdır. Kullanılacak her ürün kişinin cilt tipine ve ihtiyacına göre seçilmelidir. 20 yaşından sonra herkes yaptırabilir ve daha genç, daha taze bir cilde sahip olabilirsiniz.

Lazer ile cilt gençleştirme uygulaması:

Cildi lazer yöntemiyle tarayarak kollajen üretimini artırılması işlemidir. Tercih edilen lazer tipi bir Co2 fraksiyonel lazerdir. Ortalama 20-30 dakika sürer. Lazer ışını cildin üst ve alt bölgelerine kolayca ulaşır. Bu sayede cilt daha canlı ve gergin bir görünüm kazanır. İşlem sonrası kızarıklıklar görülebilir. Bu yaralar kabukla kendiliğinden iyileşir. Kollajen üretildiği için bu işlemin cilt tarafından fark edilir hale gelmesi 2 ila 3 ay sürebilir. 28 yaş ve sonrasında cilt elastikiyetini kaybetmeye başladığında ilk tercih olabilir.

Gençlik aşısı uygulaması:

Somon DNA aşısı olarak da bilinen aşı, çevresel faktörlere bağlı olarak zamanla gelişen şekil bozukluklarında tercih edilen tedavi yöntemidir. Mat, kuru ve elastikiyetini kaybetmeye başlamış ciltler için tercih edilen bir yöntemdir. Aşı hazırlanırken Sertoli hücreleri tarafından üretilen polinükleotid maddelerin enjeksiyonları cildin kendini yenileyerek gençleşmesini sağlar. Deri altına küçük iğneler yerleştirilerek yapılır. Somon aşısı ile kollajen ve elastik lifler artıp sarkmayı önler, elastikiyet kaybını azaltır ve özellikle göz çevresindeki kırışıklıkları hafifletir.

Yüz mezoterapi uygulaması:

Mezoterapi yöntemi güneş, stres ve diğer çevresel etkenlerin sonuçlarını kaldırmak için tercih edilebilir. Uygulama bölgeleri ise yüz, boyun ve dekoltedir. Kırışıklık, çökme ve sarkmalar için oldukça ideal bir yöntemdir. Mat, cansız, lekeli ve solgun görülen ciltlerde tercih edebilir. Bu yöntem ile cildin vitamin ve mineral ihtiyacı karşılanarak bozulan kan dolaşımı düzeltilir. Uygulama yöntemi ise oldukça kolaydır. İşlem yapılacak bölge dezenfekte edilir, hazırlanan karışım cilde enjekte edilir. Ağrıyı önlemek amacıyla soğuk kompres yapılabilir.

Kollajen aşısı uygulaması:

Dolgun ve pürüzsüz cilt isteyenlerin her yaşta tercih edebileceği bir yöntemdir. Aşı sayesinde cilde azalmaya başlayan kollajen desteklenir. Aşı ile akne ve ameliyat izleri giderilebilir. Lokal anestezi ile ince uçlu bir iğne ile yüzünüze kollajen enjekte edilmesi ile işlem tamamlanır. İhtiyaca göre 1-2 hafta ara ile uygulanabilir.

Karbon peeling uygulaması:

Bu yöntem ile gözenek genişliği, yağ düzensizliği ve sarkmaların önüne geçilebilir. Yaklaşık 30 dakika süren bu işlem ile gündelik hayatına hemen dönebilirsiniz. Temizlenen cilde karbon serumu sürülür ve 5 – 10 dakika kadar cildin karbonu emmesi beklenir. Ardından cilde lazer gönderilir ve böylelikle cilt karbonları lazer ile emer. Isı, ses ile emilim daha kolay gerçekleşir. İşlem sonrası gözeneklerde küçülme, ciltte gerginlik ve lekelerde hafifleme görülür.