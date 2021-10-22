Çoğu zaman çiftler hamilelik boyunca cinsel ilişkiye girmekte tereddüt yaşarlar. Anneye ve bebeye zararı olacağı düşünüldüğünden cinsel yaşamlarına eşler uzun bir süre ara verebilirler. Peki işin aslı nedir, gebelikte (hamilelikte) cinsellik olur mu, nasıl olmalı? İşte hamilelikte cinsel yaşama dair ipuçları ve önemli bilgiler...

Gebelikte (hamilelikte) cinsellik olur mu?

Uzmanlar, doktorunuz aksi yönde bir tavsiyede bulunmadığı sürece, gebelikte cinsel ilişkiye girmenin tamamen güvenli olduğunu ifade ediyorlar. Eğer gebelik esnasında; açıklanamayan vajinal kanama, amnios sıvısının gelmesi, rahim ağzı yetmezliği, bebeğin eşinin aşağıda olması, daha önce erken doğum, çoğul gebelik gibi hamileliği tehlikeye düşürecek bir durum yoksa hamileliğin her döneminde cinsel ilişkiye girilebilir.

Gebelikte (hamilelikte) cinsellik nasıl olmalı?

Eğer gebelik esnasında; açıklanamayan vajinal kanama, amnios sıvısının gelmesi, rahim ağzı yetmezliği, bebeğin eşinin aşağıda olması, daha önce erken doğum, çoğul gebelik gibi hamileliği tehlikeye düşürecek bir durum yoksa hamileliğin her döneminde cinsel ilişkiye girilebilir.

Gebelikte cinselliğin bebeğe zarar vereceği yanılgısı toplumda yaygın olsa da bilimsel bilgiler bunun tam tersini göstermektedir. Gebelikte eşinizle tensel ve cinsel temasınızı korumanız hem siz hem de bebeğiniz için sağlıklıdır. Dikkat edilmesi gereken şey ise, cinsel ilişkinin anne adayının istediği pozisyonlarda ve anne adayını ilişkiye zorlamadan yaşanmasıdır.

Ayrıca son aylarda kasılmaların yaşanabileceğinden, erken doğum riskine karşı meme ucu gibi hassas bölgelerin tetiklenmesi ayrıca önem taşımaktadır.

Gebelikte (hamilelikte) cinsellik ne zaman olmalı?

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu hamilelikte cinselliğin zamanıyla ilgili, "Normal fizyolojik bir hamilelik süreci geçiren anne adaylarının hamileliğin son 4 haftasına kadar cinsel yaşamlarını kısıtlamasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Ancak son haftalarda, sperm içerisinde bulunan prostoglandin isimli maddenin, uterus kaslarında kasılmaya yol açıp erken doğuma neden olma ihtimalinden cinsel ilişki önerilmemektedir" önerilerinde bulunuyor.

Fıçıcıoğlu ayrıca, "Gebeliğin başladığı ilk 3 ay içinde cinsel ilişkiye girmek düşük riskini ortadan kaldırmak için genellikle doktor tarafından yasaklanır. İlk üç ay gebelik belirtilerinin de yoğun yaşandığı cinsel keyfin doğal olarak ertelendiği aylardır. Bu aylarda çoğunlukla cinsel istekte azalma görülür, çok az oranda kadında cinsel istekte artış gözlenir" diyor.