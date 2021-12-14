Gebelik zehirlenmesi nedir, nasıl anlaşılır? Gebelik zehirlenmesi belirtileri ve nedenleri

Tedavi edilmediğinde anne ve bebek için ölümcül sonuçlar doğurabilen gebelik zehirlenmesi, anne için yorucu bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu nedenle gebelik zehirlenmesinin erken teşhisi hayati önem taşır. Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniyorsanız, aşağıdaki belirtileri takip edip mutlaka bir uzmana danışmanızda fayda vardır.

Gebelik zehirlenmesi nedir?

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi), yüksek tansiyon ve çoğunlukla karaciğer ve böbrekler olmak üzere başka bir organ sisteminde hasar belirtileri ile karakterize bir gebelik komplikasyonudur. Preeklampsi genellikle tansiyonu normal olan kadınlarda gebeliğin 20. haftasından sonra başlar.

Gebelik zehirlenmesi belirtileri

Gebelik zehirlenmesi azen herhangi bir semptom olmadan gelişir. Yüksek tansiyon yavaş gelişebilir veya aniden başlayabilir. Tansiyonunuzu izlemek, doğum öncesi bakımın önemli bir parçasıdır çünkü gebelik zehirlenmesinin ilk belirtisi genellikle kan basıncında artıştır.

Gebelik zehirlenmesinin diğer belirti ve semptomları şunları içerebilir:

İdrarınızda aşırı protein (proteinüri) veya ek böbrek sorunları belirtileri

Şiddetli baş ağrısı

Geçici görme kaybı, bulanık görme veya ışık hassasiyeti dahil görme değişiklikleri

Üst karın ağrısı, genellikle sağ tarafta kaburgalarınızın altında

Mide bulantısı ya da kusma

Azalmış idrar çıkışı

Kanınızdaki azalmış trombosit seviyeleri (trombositopeni)

Bozulmuş karaciğer fonksiyonu

Akciğerlerinizdeki sıvının neden olduğu nefes darlığı

Ne zaman doktora görünmeli?

Şiddetli baş ağrınız, bulanık görme veya diğer görme bozukluklarınız, karnınızda şiddetli ağrı veya şiddetli nefes darlığınız varsa hemen doktorunuzla iletişime geçin veya bir acil servise gidin.

Baş ağrısı, mide bulantısı ve ağrı ve sızılar yaygın hamilelik şikayetleri olduğundan, yeni semptomların ne zaman hamileliğin bir parçası olduğunu ve ne zaman ciddi bir soruna işaret edebileceğini bilmek zordur - özellikle de ilk hamileliğinizse. Belirtilerinizden endişeleniyorsanız, doktorunuzla iletişime geçin.

Gebelik zehirlenmesi neden olur?

kesin nedeni birkaç faktörü içerir. Uzmanlar, bunun hamilelik boyunca fetüsü besleyen organ olan plasentada başladığına inanıyor. Hamileliğin başlarında, plasentaya verimli bir şekilde kan göndermek için yeni kan damarları gelişir ve gelişir.

gebelik zehirlenmesi yaşayan kadınlarda kadınlarda bu kan damarları düzgün bir şekilde gelişmez veya çalışmaz. Normal kan damarlarından daha dardırlar ve içlerinden geçebilecek kan miktarını sınırlayan hormonal sinyallere farklı tepki verirler.

Bu anormal gelişimin nedenleri arasında şunlar olabilir: