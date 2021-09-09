Gebelik hesaplama 2021: Gebelik nasıl hesaplanır?
Döllenme ile doğum arasındaki geçen süreye hamilelik adı verilmektedir. Anne adayları hamilelik sürecinde gebelik hesaplama için çeşitli yöntemlere başvururlar. Her kadının belirli yumurtlama dönemi olduğu gibi bu dönemlerde hamile kalmak çok önemlidir. Gebelik hesaplama içinse adet döngüsüne dikkat edilmesi gerekir. Adet başlangıcı kaç aylık hamile olunduğunu açıklığa kavuşturan tek etmendir. Peki gebelik nasıl hesaplanır? İşte, gebelik hesaplama 2021.
Kaç haftalık hamileyim sorusu, kaç aylık hamileyim sorusundan daha önemlidir. Çünkü hamileliğin her aşaması hafta hafta takip edilmektedir. Yine aynı şekilde bebeğin gelişimi aylık bazda değil hafta hafta takip edilir. Her hafta çok önemli olduğundan hamileler için gebelik hesaplama bebeğin doğumu ve gelişimi için önemli bir etkendir. Peki gebelik nasıl hesaplanır? İşte gebelik hesaplama işlemi 2021.
Gebelik nasıl hesaplanır?
Hamilelik hesaplama aracı önce ovulasyon tarihinizi buradan da hamileliğinizin diğer süreçlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini hesaplar. Tüm bu hesaplamalar yapılırken ülkemizdeki ortalamalar göz önünde bulundurulur.
Gebelik dönemleri hesaplama
4-5 haftayı doldurmuş gebelikler 1 aylık
8-9 haftayı doldurmuş gebelikler 2 aylık
12-13 haftayı doldurmuş gebelikler 3 aylık
17-18 haftayı doldurmuş gebelikler 4 aylık
21-22 haftayı doldurmuş gebelikler 5 aylık
25-26 haftayı doldurmuş gebelikler 6 aylık
30 haftayı doldurmuş gebelikler 7 aylık
34-35 haftayı doldurmuş gebelikler 8 aylık
38-39 haftayı doldurmuş gebelikler 9 aylık
40 haftalık gebelikler 9 ay 10 günlük süreyi doldurmuşlardır ve doğum ya gerçekleşmiş ya da her an gerçekleşebilir durumdadır.