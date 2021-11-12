Gebelik haftası nasıl hesaplanır? Hafta hafta gebelik hesaplaması

Kaç haftalık hamileyim sorusu, kaç aylık hamileyim sorusundan daha önemlidir. Çünkü hamileliğin her aşaması bebeğin de gelişimiyle doğru orantılı bir şekilde hafta hafta takip edilmektedir. Bu nedenle hafta hafta gebelik hesaplaması anne adayları için araştırılan bir konudur. İşte, hamilelikte, gebelik hesaplaması hakkında bilgiler...

GEBELİK HAFTASI NASIL HESAPLANIR?

Hamilelik hesaplama aracı önce ovulasyon tarihinizi buradan da hamileliğinizin diğer süreçlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini hesaplar. Tüm bu hesaplamalar yapılırken ülkemizdeki ortalamalar göz önünde bulundurulur.

HAFTA HAFTA GEBELİK HESAPLAMASI

4-5 haftayı doldurmuş gebelikler 1 aylık

8-9 haftayı doldurmuş gebelikler 2 aylık

12-13 haftayı doldurmuş gebelikler 3 aylık

17-18 haftayı doldurmuş gebelikler 4 aylık

21-22 haftayı doldurmuş gebelikler 5 aylık

25-26 haftayı doldurmuş gebelikler 6 aylık

30 haftayı doldurmuş gebelikler 7 aylık

34-35 haftayı doldurmuş gebelikler 8 aylık

38-39 haftayı doldurmuş gebelikler 9 aylık

40 haftalık gebelikler 9 ay 10 günlük süreyi doldurmuşlardır.

Bu haftadan sonra doğum ya gerçekleşmiş ya da her an gerçekleşebilir durumdadır.