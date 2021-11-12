Gebelik haftası nasıl hesaplanır? Hafta hafta gebelik hesaplaması
Gebelik döneminde aylık periyodlardan çok kaç haftalık hamile olunduğu ve buna göre hafta hafta bebeğin gelişimi takip edilir. Gebelikte her hafta bebek gelişimi ve anne beslenmesi için ayrı önem taşıdığından, her hafta başka bir gelişime tanıklık eder. Bu nedenle anne adayları, 26, 27 haftalık gebelik kaç aylık, 18, 20 haftalık gebelik kaç aylık gibi soruların yanıtlarını araştırırlar. Peki, Gebelik haftası nasıl hesaplanır? İşte, hafta hafta gebelik hesaplaması...
Kaç haftalık hamileyim sorusu, kaç aylık hamileyim sorusundan daha önemlidir. Çünkü hamileliğin her aşaması bebeğin de gelişimiyle doğru orantılı bir şekilde hafta hafta takip edilmektedir. Bu nedenle hafta hafta gebelik hesaplaması anne adayları için araştırılan bir konudur. İşte, hamilelikte, gebelik hesaplaması hakkında bilgiler...
GEBELİK HAFTASI NASIL HESAPLANIR?
Hamilelik hesaplama aracı önce ovulasyon tarihinizi buradan da hamileliğinizin diğer süreçlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini hesaplar. Tüm bu hesaplamalar yapılırken ülkemizdeki ortalamalar göz önünde bulundurulur.
HAFTA HAFTA GEBELİK HESAPLAMASI
4-5 haftayı doldurmuş gebelikler 1 aylık
8-9 haftayı doldurmuş gebelikler 2 aylık
12-13 haftayı doldurmuş gebelikler 3 aylık
17-18 haftayı doldurmuş gebelikler 4 aylık
21-22 haftayı doldurmuş gebelikler 5 aylık
25-26 haftayı doldurmuş gebelikler 6 aylık
30 haftayı doldurmuş gebelikler 7 aylık
34-35 haftayı doldurmuş gebelikler 8 aylık
38-39 haftayı doldurmuş gebelikler 9 aylık
40 haftalık gebelikler 9 ay 10 günlük süreyi doldurmuşlardır.
Bu haftadan sonra doğum ya gerçekleşmiş ya da her an gerçekleşebilir durumdadır.