Z kuşağı nedir, hangi yıllar? Z kuşağı özellikleri ve yaş aralığı

Z Kuşağı Özellikleri

Küçük yaşlardan itibaren internete ve taşınabilir dijital teknolojiye erişimle büyüyen ilk sosyal nesildir. Z Kuşağı üyeleri, dijital okuryazar olmaları gerekmese de "dijital yerliler" olarak adlandırılıyor. Ayrıca, ekran bakma zamanının olumsuz etkileri, küçük çocuklara kıyasla en çok ergenler üzerinde belirgindir. Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, bazı gelişmiş ülkelerdeki Z Kuşağı üyeleri, iyi huylu, pervasız ve riskten kaçınma eğilimindedir. Kendi yaşlarındayken öncekilerden daha yavaş yaşama eğilimindedirler, daha düşük genç gebelik oranlarına sahiptirler. Z kuşağı gençleri, akademik performans ve iş beklentileri ile önceki kuşaklardan daha fazla endişe duymaktadır ve aksi yöndeki endişelerine rağmen, 1960'lardaki emsallerine göre hazzı ertelemede daha iyidirler.