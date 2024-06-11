Yaz geldi herkes dertli: Bel ve karın yağlarımızdan kurtulmanın bir yolu var mı?

Doymuş yağlar ve trans yağ asitleri de yağlanmayı arttıran önemli faktörler arasındadır. Süt, yoğurt, peynir, margarin, et ve işlenmiş et ürünleri, cipsler, fast food yiyecekler yağ içeriği yüksek besinlerdir ve elbetteki fazla tüketimi özellikle bel ve karın bölgesinde yağlanmaya sebep olmaktadır.
Aşırı alkol tüketimi yağlanmayı arttırmaktadır. Bilinenin ötesinde sadece bira göbek yapmaz. Her türlü alkollü içecek alınan kalori miktarını arttırmaktadır. Yağın 1 gr’ı 9 kalori iken alkolün 1 gr’ı 7 kaloridir. Alkollü içeceklerin alkol yüzdesi arttıkça kalori miktarı da elbette artacaktır.
Ayrıca alkol ile beraber tüketilen kuruyemişler, yağlı mezeler veya kokteyllerdeki şekerli içecekler de alınan kaloriyi arttırmaktadır. Alınan tüm fazla enerji de abdominal yağlanmaya sebep olmaktadır.