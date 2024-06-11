Yaz geldi herkes dertli: Bel ve karın yağlarımızdan kurtulmanın bir yolu var mı?

Bu ölçüm için kaburganızın en alt kısmını işaretleyin. Sonra da yanlardaki kalça kemiği çıkıntısının olduğu yeri işaretleyin. 2 nokta arasını mezura ile ölçüp, tam ortasına nokta koyun.

İşte bu nokta bel çevresi ölçümü için en doğru noktadır. Çıkan rakam kadınlarda 80 cm veya daha az, erkeklerde ise 94 cm veya daha az olmalıdır.