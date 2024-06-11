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Yaz geldi herkes dertli: Bel ve karın yağlarımızdan kurtulmanın bir yolu var mı?

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#Bel Çevresi Yağlanma#Karın Yağları#Karın Yağları Nasıl Yakılır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 15:51

Havaların ısınmaya, güneşin yüzünü iyice göstermeye başladığı şu günlerde herkes kilo verme derdinde… Kışın kıyafetlerin altına sakladığımız kiloların ortaya çıkma vakti geldi çattı. Daha ince ve açık renk kıyafetler giyilecek, tatillere gidilecek, denize girilecek... 