Uzmanlar uyarıyor: Bebeğinizin yanında maske takın

-Çevrenizdeki ortamın temiz ve onaylanmış dezenfektanlarla dezenfekte edildiğinden emin olun.Emzirme, mümkünse, sağlık açısından birçok faydaya sahip olduğu, bebeklik ve çocukluk boyunca enfeksiyon ve hastalıklara karşı en iyi korumayı sunduğu için özellikle önerilmektedir. Yapılan araştırmalara göre KOVID-19'a neden olan virüs anne sütünde bulunmamıştır. Emzirmek bebeğiniz için önemli gıda güvenliği sağlayabilmektedir.

-Emzirme yastığı kullanıyorsanız, bebeğinizi her beslediğinizde yastığa temiz bir havlu örtün.

-Göğüs pompası kullanıyorsanız, her kullanımdan önce ve sonra ekipmanınızı dikkatlice sterilize edin. Her kullanımdan sonra pompayı / kapları sıvı sabunla (yani bulaşık deterjanı ve ılık su) iyice yıkayın. Daha sonra sıcak su ile 10-15 saniye durulayın.