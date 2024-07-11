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Ünlü oyuncunun kızı ‘POTS’ hastalığına yakalandı! Virüs enfeksiyonları sonrası ortaya çıkabiliyor… ‘Bacaklarım zayıflıyor, bayılacakmış gibi hissediyorum’

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#Sağlık#Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu#Christina Applegate
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 08:18

ABD’li aktris Christina Applegate, üç sene önce MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Hastalıkla mücadelesi devam eden ünlü ismin 13 yaşındaki kızı Sadie Grace, annesinin podcast programına katılarak kendisine postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) teşhisi konduğunu açıkladı. Peki postural ortostatik taşikardi sendromu nedir? Gençleri mi hedef alıyor? İşte detaylar…