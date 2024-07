Ünlü oyuncunun kızı ‘POTS’ hastalığına yakalandı! Virüs enfeksiyonları sonrası ortaya çıkabiliyor… ‘Bacaklarım zayıflıyor, bayılacakmış gibi hissediyorum’

'Married With Children', 'Don't Tell Mom the Babysitter's Dead' ve 'The Big Hit' gibi yapımlarla tanınan Christina Applegate, geçtiğimiz sene Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla MS'e (Multipl skleroz) yakalandığını duyurmuştu.



Şimdi de oyuncunun 13 yaşındaki kızı Sadie Grace LeNoble, bu hafta kendisine postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) teşhisi konulduğunu açıkladı.



Sadie yaptığı açıklamada, “POTS adında bir şeyim var. Gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama otonom sinir sistemiyle ilgili bir şey ve kalbimi etkiliyor. Ayağa kalktığımda başım dönüyor, bacaklarım zayıflıyor ve bayılacakmış gibi hissediyorum” dedi.