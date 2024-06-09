Türkiye’de kadınların yaklaşık 3’te 1’i hiç jinekolojik muayene yaptırmadı! Küçücük bir lezyon bile…

Op. Dr. Ece Sınacı, “Rahmimiz bizim tapınağımızdır. O tapınağa giden yolun ve tapınağın sağlığı aslında bizi farkına varamadığımız kadar fazla etkiler. Bu bölgenin sağlıklı olması hayatımızın her alanında bizi etkiler. Temelde bu açıdan baktığımızda jinekolojik muayenenin hayati önemi vardır. Hayati demek illa ölüm kalım demek değildir. Hayat konforu, hayata bakış açısı, hayattaki zorlukları göğüsleyebilme motivasyonunu da içerir. Bunların hepsi için rahim ve onun bağlantılarının sağlığı çok önemlidir” dedi.