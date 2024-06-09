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Türkiye’de kadınların yaklaşık 3’te 1’i hiç jinekolojik muayene yaptırmadı! Küçücük bir lezyon bile…

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#Jinekolojik Muayene#Jinekolojik Muayene Nedir#Jinekoloji
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 12:53

Türkiye'de kadınların yaklaşık 3'te 1'inin hayatında hiç jinekolojik muayene yaptırmadığını vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ece Sınacı, çok dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

1/6Türkiye’de kadınların yaklaşık 3’te 1’i hiç jinekolojik muayene yaptırmadı Küçücük bir lezyon bile…

Op. Dr. Ece Sınacı, “Rahmimiz bizim tapınağımızdır. O tapınağa giden yolun ve tapınağın sağlığı aslında bizi farkına varamadığımız kadar fazla etkiler. Bu bölgenin sağlıklı olması hayatımızın her alanında bizi etkiler. Temelde bu açıdan baktığımızda jinekolojik muayenenin hayati önemi vardır. Hayati demek illa ölüm kalım demek değildir. Hayat konforu, hayata bakış açısı, hayattaki zorlukları göğüsleyebilme motivasyonunu da içerir. Bunların hepsi için rahim ve onun bağlantılarının sağlığı çok önemlidir” dedi.

2/6KÜÇÜCÜK BİR LEZYON BİZE HAYATİ BİR ŞEY GÖSTERİYOR OLABİLİR

KÜÇÜCÜK BİR LEZYON BİZE HAYATİ BİR ŞEY GÖSTERİYOR OLABİLİR

Op. Dr. Ece Sınacı, “Jinekolojik muayene sadece kadın doğum uzmanının hastayı düz bir sedyeye yatırarak karnından rahim ve yumurtalıkları ultrasonla kontrol ettiği bir muayene değildir. Tabii ki buna zaman zaman gerek duyuyoruz, mecbur da kalabiliyoruz ama esasta jinekolojik muayene dış genital bölgenin, vajinanın, rahim ağzının ve nihayetinde rahim ve yumurtalıkların detaylı bir şekilde incelendiği, özellikle çıplak gözle görülmesi gereken bütün alanların tek tek incelendiği çok titizlikle yapılması gereken bir muayenedir” dedi ve ekledi:

BAKMADAN GEÇME!

3/6Türkiye’de kadınların yaklaşık 3’te 1’i hiç jinekolojik muayene yaptırmadı Küçücük bir lezyon bile…

“Üstünkörü yapılmamalıdır. Yaş gruplarına göre fark etmekle birlikte küçücük bir lezyon bize hayati bir şey gösteriyor olabilir. Kadınların en çok korktukları bir şey spekulum dış genital bölgeden vajinaya yerleştirip rahim ağzı sağlığını ve vajinanın sağlığını gözlemleyebildiğimiz ve sayesinde rahim ağzı kanseri taramalarını yapabildiğimiz ya da enfeksiyonlar varsa kültürler alabildiğimiz canımız spekulumumuz var biz bundan yardım alıyoruz.”

4/6JİNEKOLOJİK MUAYENEDEN KORKMAYIN

JİNEKOLOJİK MUAYENEDEN KORKMAYIN

Sınacı, “Kontrol edemediğimiz şeylerden korkarız bu doğrudur. Ama bizim korkumuz genelde bize kaba davranılması ve oradan çıkıp gidemeyecekmişiz gibi gelmesidir. Jinekolojik masaya oturduğunda travmalar tetiklenebilir ve hastaya bir çaresizlik hissi gelebilir. Geçmişteki korkular tetiklenebildiği için kadın kendini güvende hissedemez. Kadınların bilmesi gereken şudur: ‘Jinekolojik masaya oturduğum andan itibaren kontrol bende. Kendimi kötü hissettiğimde bunu doktoruma söylemeye hakkım var. Doktorum bana yardım etmek için burada. Ondan yardım isteyebilirim. Güvendeyim’ demeliler” ifadelerine yer verdi.

BAKMADAN GEÇME!

5/6Türkiye’de kadınların yaklaşık 3’te 1’i hiç jinekolojik muayene yaptırmadı Küçücük bir lezyon bile…

Sınacı jinekolojik muayene için kadınlara şu tavsiyeleri verdi:

- Korkmayın.

- Canınız acıdığında söyleyin.

- Muayeneye bir ön hazırlık sürecine girişmeyin.

 

6/6Türkiye’de kadınların yaklaşık 3’te 1’i hiç jinekolojik muayene yaptırmadı Küçücük bir lezyon bile…

-- Genital bölgenizde kıl olması sizin sadece hormonal olarak sağlıklı bir kadın olduğunuzun göstergesidir.

-- Kanamanız var diye ertelemeyin kanama durumlarında rahim duvarı kontrolü ve yumurtalık kistleri kontrolü daha sağlıklıdır.

-- Akıntınız var diye ertelemeyin biz vajinal floranızı görüp kültür almak için akıntınız varken sizi görmeliyiz.

                                                                                                                                       

 

 

 

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#Jinekolojik Muayene#Jinekolojik Muayene Nedir#Jinekoloji

BAKMADAN GEÇME!