Türkiye’de kadınların yaklaşık 3’te 1’i hiç jinekolojik muayene yaptırmadı! Küçücük bir lezyon bile…

KÜÇÜCÜK BİR LEZYON BİZE HAYATİ BİR ŞEY GÖSTERİYOR OLABİLİR
Op. Dr. Ece Sınacı, “Jinekolojik muayene sadece kadın doğum uzmanının hastayı düz bir sedyeye yatırarak karnından rahim ve yumurtalıkları ultrasonla kontrol ettiği bir muayene değildir. Tabii ki buna zaman zaman gerek duyuyoruz, mecbur da kalabiliyoruz ama esasta jinekolojik muayene dış genital bölgenin, vajinanın, rahim ağzının ve nihayetinde rahim ve yumurtalıkların detaylı bir şekilde incelendiği, özellikle çıplak gözle görülmesi gereken bütün alanların tek tek incelendiği çok titizlikle yapılması gereken bir muayenedir” dedi ve ekledi: