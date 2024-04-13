Son dönemde herkesin dilinde ama gerçekten işe yarıyor mu? Yüze buz uygulaması hakkında uzmanlar ne diyor?

Çarpma, burkulma gibi yaralanmalarda buz torbalarının ağrıyı ve şişmeyi azalttığını hepimiz biliyoruz. Ancak son dönemde ince çizgileri, kırışıklıkları ve göz altı torbalarını azalttığı ve gözenekleri küçülttüğü gerekçesiyle yüze buz koymak epey moda oldu.

Özellikle sosyal medyada, buz terapisinin cildi daha genç ve sağlıklı gösterdiği konusundaki tavsiyeler sık sık karşımıza çıkıyor. Peki bilim ne diyor? Yüze buz uygulamak gerçekten işe yarıyor mu?