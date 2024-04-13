Son dönemde herkesin dilinde ama gerçekten işe yarıyor mu? Yüze buz uygulaması hakkında uzmanlar ne diyor?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, çarpma, burkulma gibi bir yaralanma halinde vücudumuz olası bir kanamayı durdurmak ve hasarı tamir etmeye başlamak için o bölgeye özelleşmiş hücreler gönderiyor. Bunun sonucunda bölgeye kan akışı artıyor, kan damarları genişliyor ve ağrı ve şişkinlik ortaya çıkıyor. Yaralanan bölgeye dokunduğumuzda elimize sıcak his gelmesinin sebebi de kan akışının artması. Ancak buz bunun tam tersi bir olgu olan vazokonstriksiyona yani kan damarlarının daralmasına yol açıyor.
Göz altı torbalarının, burkulma gibi akut bir yaralanmanın sonucunda ortaya çıkmadığını ama yine de vazodilasyon ve şişme nedeniyle oluştuğunu belirten Kiracofe, "Bir başka deyişle vurduğunuz dizinize de yüzünüze de buz uyguladığınızda aynı prensip geçerli. Her şekilde öncelikli hedef inflamasyonu azaltmak" dedi.