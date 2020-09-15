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Fotoğraflar: Pixabay
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 13:20 | 

Şal modelleri - Örgü, tığ işi ve tesettür şal modelleri (2020)

Geçmişten günümüze sürekli yenilenen modelleriyle şallar hayatımızın bir parçası… Her yaşa hitap eden örgü şallar, tüm mevsimlerde stilimizin tamamlayıcısı olma özelliği taşıyor. Tığ ve şiş ile örülen şallar, el becerilerine göre farklılık gösterirken gece elbiselerinde de sıklıkla tercih edilen bir aksesuar. Şalların kullanım şekilleri kadar örgü modelleri de çeşitlilik gösteriyor. Genellikle yazın serin akşamlarında tığ ile örülen modeller tercih edilirken, şiş örgüleri kışın soğuktan korunmanın en mantıklı yolu. Tesettür şal modasında ise bu yıl arkadan bağlamalı tarzlar yeni trend olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle pamuk kumaşlar sıcak havalarda tesettür şalların favorilerinden. Giysilerinize canlılık katacak 2020 örgü, tığ işi ve tesettür şal modellerini sizin için derledik.

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1Örgü şal modelleri ile kışa hazırlanın
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Örgü şal modelleri ile kışa hazırlanın

Şiş ile örülmüş şallarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tercih edilen ipin kalınlığıdır. Eğer kış aylarında kullanacağınız bir şal istiyorsanız, seçiminiz mutlaka kalın bir ipten yana olmalı. Aksi halde şalınız hafif bir aksesuardan öteye geçemez. Uygun ip ve şişlerle örülmüş bir şal ise soğuk havalarda yanınızdan ayırmadığınız bir parçanız haline gelebilir.

2Tığ işi örgü şal modelleri
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Tığ işi örgü şal modelleri

Tığ işi ile oldukça güzel, şık ve de kullanışlı şallar örmeniz mümkün. Renk ve motifler açısından en çok farklılık gösteren örgüler arasında yer alan bu şal modelleri, her mevsimde her yaşa hitap etme özeliği taşıyor.

3Tesettür şal modası
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Tesettür şal modası

Bu yıl tesettür şallar da birçok desen, kumaş ve stille karşımıza çıkıyor. Genellikle rahat kullanımı nedeniyle pamuk ve ipek kumaşlara ağırlık verilirken, farklı stilleriyle de her tarza ayak uyduruyor.

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