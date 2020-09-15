Şal modelleri - Örgü, tığ işi ve tesettür şal modelleri (2020)

Örgü şal modelleri ile kışa hazırlanın Şiş ile örülmüş şallarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tercih edilen ipin kalınlığıdır. Eğer kış aylarında kullanacağınız bir şal istiyorsanız, seçiminiz mutlaka kalın bir ipten yana olmalı. Aksi halde şalınız hafif bir aksesuardan öteye geçemez. Uygun ip ve şişlerle örülmüş bir şal ise soğuk havalarda yanınızdan ayırmadığınız bir parçanız haline gelebilir.