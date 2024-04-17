Rengi sizi aldatmasın! Tereyağının sahtesi nasıl anlaşılır?

NE KADAR SARIYSA O KADAR DOĞAL MI?

4- Tereyağının rengi sarıysa sanki daha doğal ve taze diye bir algı var. Tereyağların renkleri neye göre değişiyor?

Tereyağının rengi sarıysa sanki daha doğal ve taze diye bir algı var ama bu algı çok yanlış. Tereyağların renkleri hayvanın yemi ve beslenmesi ile ilgilidir. Bunun bir doğallık kriteri olarak alınması doğru değildir.