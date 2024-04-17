Rengi sizi aldatmasın! Tereyağının sahtesi nasıl anlaşılır?

PATATES PÜRESİ KATILMIŞSA DAHA ÇABUK ERİR
3- Satın aldığımız tereyağın sahte olduğunu nasıl anlarız?
Tereyağı, süt yağından üretilmişse 30 derecelerde erir. Eğer 20 derece ve yaklaşık sıcaklıkta eriyorsa bitkisel yağ katkısından şüphe duyulabilir. Patates püresi varsa çok daha çabuk eriyip yapısı dağılabilir.
Tereyağı kütle şeklinde olduğu için satın alırken dışarıdan anlaşılma imkânı yok. Erirken ya da keserken anlayabilmek de zordur. Yine nişasta tadı alınıyorsa patates püresi olduğunu düşünebilirler. Yoğurma işlemini homojen şekilde yapıp dondururlarsa, iç kısımdaki patates nişastasını insanların anlama şansı olmuyor. Bir tereyağında hile olduğu erirken ya da kesilirken anlaşılabilir.