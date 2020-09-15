Ranza modelleri - Çocuk odası ve küçük odalar için ranza modelleri (2020)
Çocuk ve genç odalarının vazgeçilmezi olan ranzalar, birden fazla çocuğu olan ebeveynlerin alan tasarrufu konusunda en iyi kurtarıcısı. Halihazırda zaten küçük olan odanızı yatakla kaplamak istemiyorsanız, yeni nesil ranzalar hem göze hem gönüle hitap eden tarzlarıyla tam size göre! Yer değiştiren merdiven ve ayrılabilen ranzalar ile konfor ve güvenlik bir arada sağlanırken, yüksek güvenlikli modüler tasarımlarıyla, çocuklar uyurken de içinizi rahat edebilir. Buna ek olarak yatakların merdiven basamakları, saklı çekmecelerle çocukların eşyalarının düzen içinde muhafaza edilmesine imkan tanıyor. İşte keyifli sohbetlerin edildiği en eğlenceli ranza modelleri…
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1
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Çocuk odasında düzen sağlayan ranza modelleri
Evin en çok dağılan köşesi olan çocuk odalarında, özellikle birden fazla kardeşin olduğu evler için en çok tercih edilen ranzalar, basamaklarında gizli çekmeceler olanlardır. Bu sayede oyuncak sepetlerine ayrıca bir yer ayırmak zorunda kalmaz, tasarruf ettiğiniz alanı çocuklarınıza kitaplık köşesi olarak değerlendirebilirsiniz.
2
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Çok amaçlı ranza modelleri
Eğer oyuncakları ya da çalışma masasını koyacak yer bulamıyorsanız, alt kısmı çadır olarak kullanılabilen ranza modellerini düşünebilirsiniz. Odanızın daha düzenli görünmesini sağlarken, kuşbakışı uyumanın tadını çıkarabilirsiniz.
3
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En dayanıklısı ahşap ranzalar
Klasik ranza modelleri ile birlikte şık, ergonomik ve kullanışlı olan diğer ürünler de tercih edilmeye devam etmektedir. Ancak en kaliteli ve dayanıklı olanlar elbette ahşap ranzalardır. Ahşap ranza modelleri, doğal ağaç seçenekleriyle odanıza sağlıklı bir yaşam alternatifi sunuyor.
4
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Üçü bir arada ranza modelleri
Aileye yeni üyelerin gelmesiyle birlikte odanızdaki yer sorunu git gide büyüyorsa, size harika bir önerimiz var! Üçlü ranza modelleri yerden tasarruf etmenizi sağlar ve odanızı farklı bir tasarımla birleştirir.