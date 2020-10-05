Prefabrik ev modelleri - Dubleks, tek ve iki katlı olan en güzel çelik prefabrik ev modelleri (2020)
Prefabrik evler, metropol şehirlerin ve gündelik yaşamın yoğunluğundan sıkılanlara uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Klasik beton evlere göre daha uygun maliyetlere sahip olan evler, günümüzde hızla etkisini artırmaya başladı. Görünümü tipik bir villayı andıran bu evler, kaliteli mimarı yapısı ve uygun bütçesi sayesinde birçok arsa sahibinin de yeni gözdesi. Betonarme yapılardan ayırt etmesi neredeyse imkansızken, iç mimari ve ısıtma seçenekleriyle de merak uyandırıyor. Üstelik kalabalık aileler için de dubleks ve iki katlı alternatifleri, prefabrik evler için ayrıca bir tercih sebebi. İşte yeni çağın modası en yeni prefabrik ev modelleri…
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1
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Tek katlı prefabrik ev modeli
Klasik betonarme evlerden ayırt etmesi nerdeyse imkansız olan bu model, ayrıca depreme dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. İç ve dış mimarisinin yanında aydınlatma sistemleri, elektrik, su gibi tesisatları da oldukça profesyonel olan bu evler, yeterli peyzaj alanına yer ayırabilmeniz açısından da makul görünüyor. Minimal yaşam trendine geçiş yaptığımız bu günlerde, zevkinize göre tasarlayabileceğiniz prefabrikler iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
2
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Dubleks prefabrik ev modeli
Yeni çağa ayak uyduran prefabrik evlerin, kalabalık aileler için dubleks alternatifleri de bulunuyor. Düşünüldüğünün aksine, sağlam mimari yapısı ile deprem riskine karşı da ev sahiplerine rahat bir nefes aldırıyor.
3
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İki katlı prefabrik evler
Çalışırken de sevdikleriniz yanınızda olsun istiyorsanız, bu evler tam size göre! Farklı kapı girişleri ve garaj seçeneğiyle tarz evler, son zamanlarda evden çalışanlara da ayrı bir alternatif sunuyor. Prefabrikleri aynı zamanda ofis olarak kullanabilir, yoğun iş hayatından biraz olsun uzaklaşabilirsiniz.
4
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İkisi bir arada prefabrik evler
Eğer betonarme ve katlı bir yapıya sahipseniz, dilerseniz üzerine prefabrik bir kat ekleyebilirsiniz. Binanın düz bir tavan zemine sahip olması ise prefabrik evin yapılabilmesi için aranan tek gereklilik. Ayrıca prefabrik evler hafif yapılar olduğu için alt kattaki binanın temeline de hasar vermiyor.