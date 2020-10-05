Prefabrik ev modelleri - Dubleks, tek ve iki katlı olan en güzel çelik prefabrik ev modelleri (2020)

Tek katlı prefabrik ev modeli Klasik betonarme evlerden ayırt etmesi nerdeyse imkansız olan bu model, ayrıca depreme dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. İç ve dış mimarisinin yanında aydınlatma sistemleri, elektrik, su gibi tesisatları da oldukça profesyonel olan bu evler, yeterli peyzaj alanına yer ayırabilmeniz açısından da makul görünüyor. Minimal yaşam trendine geçiş yaptığımız bu günlerde, zevkinize göre tasarlayabileceğiniz prefabrikler iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir.