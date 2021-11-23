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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 10:28 | 

Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Bayan ve erkek öğretmene alınabilecek hediye fikirleri

Yaklaşan Öğretmenler Günü ile birlikte, bu özel günde öğretmenlerine sembolik hediyeler almak isteyen öğrenciler, Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır araştırmaları yapıyorlar. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 24 Kasım Öğretmenler Günü bayan ve erkek Öğretmenler Günü hediye fikirleri haberimizde...

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24 Kasım Öğretmenler Günü, gelecek nesilleri emanet ettiğimiz öğrencilerimizin üzerinde ayrıca emeği olan öğretmenlerimizin özel günü olarak heyecanla bekleniyor. Bu anlamlı günü anlamlı bir hediyeyle kutlamak isteyen öğrenciler, Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır araştırmalarına hız kazandırmış durumda. İşte bütçeye en uygun ve en anlamlı Öğretmenler Günü hediye fikirleri...
2BAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

BAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

Harfli kolye

Çiçek

Bonnyfood (Çikolata buketi)

İsimli anahtarlık

Öğretmenler Günü kupa bardak

İsimli su matarası

Teraryum

İsime özel kalem

Öğretmenler Günü yazılı tişört

Mesajlı masif çerçeve
3ERKEK ÖĞRETMENLER İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

ERKEK ÖĞRETMENLER İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

Deri bileklik

Anahtarlık

Tek kişilik çay, kahve termosu

İsime özel kalem

Şapka, bere, kasket

En başarılı öğretmen ödülü

Kravat

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu
4ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ VE ÖNEMİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ VE ÖNEMİ

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

Bu yıl 24 Kasım, Çarşamba günününe denk geliyor.
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