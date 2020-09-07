Lif modelleri - Uzun, yuvarlak, kare, çeyizlik ve kolay yeni lif modelleri (2020)
Banyoların en kullanışlı parçası olan lifler, uzun, yuvarlak, kare, eldiven şekilleri ve motifleriyle kuşkusuz çeyiz bohçalarının tüm zamanlardaki vazgeçilmezi olma özelliğini taşıyor. Nostaljik görünümüyle el emeği göz nuru esintiler taşıyan banyo liflerinin yapımı, son zamanlardaki trendler arasında üst sıralarda yerini almayı başarıyor. Tığ ve şiş ile örülen lifler adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Özellikle hasır iplerle yapılan eldiven lif modelleri bu yıl en çok tercih edilenler arasında. Bunun yanında geniş ilmeklerle olabildiğince uzun tutulan örgüler ise, duş alırken rahatlığından ödün vermeyenlere kolaylık sağlıyor. İşte çeyizlerin ve banyoların favorisi en kolay, en modern lif modelleri…
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1
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Uzun lif modelleriyle zamandan tasarruf edin
Yapımı oldukça kolay, şişlerle örülen bu uzun lifler, yorgun olduğunuzda size kolay bir banyonun tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Ayrıca arka kısmını bir havlu bez ile kaplayıp yumuşak bir masajın tadını çıkarabilirsiniz.
2
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Gösterişli çeyizlik banyo lifleri
Hala eski bir gelenek olarak varlığını devam ettiren çeyiz bohçalarının en önemli parçası elbette gösterişli banyo lifleri! Banyonuzda aksesuar olarak kullanılabilecek kadar tasarım, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz kadar sağlıklı bu örgü lifler, evinizin duvarlarını süsleyebilecek bir sanat eseri niteliğinde.
3
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Şekilli banyo lifleri
Son zamanların en çok sevilen keşfi şüphesiz çeşitli şekillerde örülmüş banyo lifleri. Bu modellerle, sabununuzu içine yerleştirebileceğiniz küçük cepler de bırakmanız mümkün. İki ayrı parçayı ördükten sonra birleştirip diktiğinizde oluşan cep detayıyla, sabunları duş alırken kullanmanız daha kolay.
4
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El emeği tığ işi yuvarlak banyo lifleri
Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz kadar sağlıklı ve nostaljik tığ işi banyo lifleri, annelerimizin yadigarı el emeği göz nuru olma özelliği taşıyor. Son zamanlarda herkes tarafından iyi bir stres atma yolu olarak görülse de, aslında tığ işi lifler kadın girişimciler arasında en revaçta olan meslek dallarından biri.