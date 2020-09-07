Nasıl Yapılır? Fotoğraf: Pixabay/ Pexels Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 17:20 | 18 Eylül 2020 - 12:55

Lif modelleri - Uzun, yuvarlak, kare, çeyizlik ve kolay yeni lif modelleri (2020)

Banyoların en kullanışlı parçası olan lifler, uzun, yuvarlak, kare, eldiven şekilleri ve motifleriyle kuşkusuz çeyiz bohçalarının tüm zamanlardaki vazgeçilmezi olma özelliğini taşıyor. Nostaljik görünümüyle el emeği göz nuru esintiler taşıyan banyo liflerinin yapımı, son zamanlardaki trendler arasında üst sıralarda yerini almayı başarıyor. Tığ ve şiş ile örülen lifler adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Özellikle hasır iplerle yapılan eldiven lif modelleri bu yıl en çok tercih edilenler arasında. Bunun yanında geniş ilmeklerle olabildiğince uzun tutulan örgüler ise, duş alırken rahatlığından ödün vermeyenlere kolaylık sağlıyor. İşte çeyizlerin ve banyoların favorisi en kolay, en modern lif modelleri…