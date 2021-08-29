Kiraz sapı neye iyi gelir, zayıflatır mı, nasıl tüketilir? Kiraz sapı çayının sağlığa inanılmaz 8 faydası!
Genellikle kirazı yedikten sonra kiraz saplarını kullanmayı pek alışkanlık haline getirmeyiz. Ancak kirazın saplarını atmak iyi bir fikir olmayabilir çünkü sapları da tıpkı meyvesi gibi sağlığınız için faydalıdır. Kiraz sapının tüketimi ve sağlığa inanılmaz 8 faydası…
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Kiraz , dünyanın her yerinde en çok tüketilen, en sevilen meyvelerden biridir. Açıktan koyu kırmızıya kadar değişen bu küçük meyve neredeyse bağımlılık yapıyor. Kiraz, mükemmel tatlı ve ekşi dengesine sahiptir ve genellikle tatlılarda kullanılır. Kirazlar bol miktarda antioksidan içerir, diğer faydaları ile birlikte anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. Ancak kiraz sapının sağlığa faydaları pek bilinmez, kiraz sapı hepimiz için oldukça faydalı olduğu için atılmamalıdır. Kiraz meyvesi gibi besinlerin güç merkezidir.
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Kiraz Sapının Faydaları
İşte tıpkı meyvesi gibi kiraz sapının da sağlığımıza inanılmaz faydaları…
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Detoks kaynağı
Kiraz sapları, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan bileşenlerden biridir. Çoğunuz detoksifikasyon rutininize kiraz saplarını dahil edebileceğinizi ve tüm toksinleri vücudunuzdan atabileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz . Kiraz sapında bulunan antioksidan miktarı vücudu çok iyi temizler.
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Böbrek taşını önler
Daha önce de belirttiğimiz gibi kiraz sapları, böbrekleri temizleyen ve böbrek taşı oluşumunu önleyen iltihap önleyici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca böbreğin daha sağlıklı olmasını ve daha iyi çalışmasını sağlayan bazı uçucu bileşikler ve potasyum tuzları içerir.
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Gut hastalığına faydalıdır
Kiraz sapları, gut ve romatizma tedavisinde çok faydalıdır. Bu hastalıklar eklemleri, bağları zayıflatır ve şiddetli ağrılara neden olur. Flavonoidler ile birlikte anti-inflamatuar özellik, gut ve romatizmayı tedavi eden eklemleri, tendonları, bağları ve kasları güçlendirir.
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Kolesterolü dengeler
Yüksek kolesterolünüz varsa kiraz sapı harika bir çözümdür. Her gün 1 veya 2 fincan kiraz sapı çayı içmek kolesterol seviyesini çok iyi düşürür.
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Ağrı kesici
Çoğumuz ağrımız olduğunda aspirin almayı tercih ederiz. Ancak bu tür ilaçlara başvurmak yerine her zaman kiraz tüketebilirsiniz çünkü bu ağrıyı giderecektir. Kiraz sapı ayrıca sinirleri güçlendirir ve sakinleştirici bir etki sağlar.
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Ödem attırır
Kiraz saplarını kullanarak ödemi kolayca tedavi edebilirsiniz. Vücudun herhangi bir yerindeki ödem bu sihirli kök sayesinde tedavi edilebilir. Ayrıca adet döneminde yaşanan şişkinlik de kiraz sapları ile giderilebilir.
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Kilo verdirir
Kiraz sapında bulunan antioksidanlar, iltihap önleyici özellikleri kilo vermeye yardımcı olur. Sadece toksinleri değil aynı zamanda vücuttaki yağları da yok eder. Kabızlıktan mustarip olanlar için bağırsak hareketini daha yumuşak ve kolay hale getirir.
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İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder
İdrar yolu enfeksiyonu son zamanlarda ne yazık ki yaygın bir sorundur. Sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı ve şiddetli vakalarda kanama bu enfeksiyonun ortak belirtileridir. Ancak kiraz saplarında bulunan antiseptik özellikler enfeksiyonu tedavi eder ve onu sakinleştirir.
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Kiraz sapı nasıl tüketilir?
Bir dahaki sefere kirazları tükettikten sonra saplarını atmayın. Onları güneşte kurutun ve hava geçirmez bir kapta saklayın. Kiraz sapını toz halinde tüketin veya olduğu gibi saklayabilirsiniz.
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Kiraz çayı sapı nasıl yapılır?
Bir bardak su kaynatın ve 1 çay kaşığı kiraz sapı tozu veya birkaç kiraz sapı ekleyin. Bir tutam tarçın ekleyin ve 5-6 dakika kaynatın. Sıcakken süzün ve tüketin. Kiraz sapı çayı meyveli bir tada ve kokuya sahiptir. Bu detoks çayının harika faydaları vardır ve tadı da güzeldir.