Kiraz sapı neye iyi gelir, zayıflatır mı, nasıl tüketilir? Kiraz sapı çayının sağlığa inanılmaz 8 faydası!

Kiraz , dünyanın her yerinde en çok tüketilen, en sevilen meyvelerden biridir. Açıktan koyu kırmızıya kadar değişen bu küçük meyve neredeyse bağımlılık yapıyor. Kiraz, mükemmel tatlı ve ekşi dengesine sahiptir ve genellikle tatlılarda kullanılır. Kirazlar bol miktarda antioksidan içerir, diğer faydaları ile birlikte anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. Ancak kiraz sapının sağlığa faydaları pek bilinmez, kiraz sapı hepimiz için oldukça faydalı olduğu için atılmamalıdır. Kiraz meyvesi gibi besinlerin güç merkezidir.