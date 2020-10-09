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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Pixabay, Pxhere
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 16:35 | 

İşte en doğal çaresi! Böbrek taşlarını eritmek için…

Vücutta birçok işlevi olan böbreklerin sağlığını korumak için doğal besinlerin gücünden faydalanılması gerekiyor. Peki, böbrek sağlığımızı koruyan besinler hangileri?

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“Böbrek dostu besinler böbrek hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir” diyen Uzm. Dyt. Nilay Keçeci, böbrek sağlığına iyi gelen besinleri anlattı.

2Yoğurt
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Yoğurt

Kalsiyum ve D vitamini içeriği ile yoğurt, böbrek sağlığında önemli besinlerden biridir. Özellikle yemek aralarında tüketilen yoğurdun böbrek sistemini düzenleyici ve çalışmasına yardımcı etkisi mevcuttur.

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Taze meyve ya da sebzelerle karıştırılarak tüketilen yoğurt, meyvelerin C vitamini ve mineral etkileriyle birleşince böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

4Kabak çekirdeği
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Kabak çekirdeği

Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir.

5
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Şeker dengeleyici ve böbrek sistemlerini temizleyici etkisi oldukça yüksektir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren ve depresyon, kronik halsizlik gibi durumlara olumlu etki eden bir özelliktedir.

6Kırmızı elma
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Kırmızı elma

Özelikle kırmızı elma, böbrek hastalıklarının tedavisine destek verdiği gibi hastalıklara yakalanmamak için koruyucu bir kalkan görevi de üstlenir.

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Böbreği temizler ve lif içeriği ile süzme işlemini en iyi şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Günde orta boy bir elma böbrek sağlığı için önemlidir.

8Bal kabağı
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Bal kabağı

Bal kabağı özellikle böbrek taşı sorunlarına karşı etkili bir besindir. Balkabağı içerisinde yer alan kalsiyum, böbrek taşı oluşumunu önlemede yardımcıdır.

9Mürdüm eriği
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Mürdüm eriği

Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir.

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Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır ve iyi bir antioksidandır.

11Somon
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Somon

Omega 3 içeriği yüksek balık grupları, böbrek hastalıklarında toparlayıcı ve tedavi edici role sahiptir.

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Tıpkı elma gibi hasta olmadan önce de hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri de içerir.

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Çinko ve demir içerikleri böbreklerin çalışması ve hastalıkların seyrinin olumlu yönde değişmesi konusunda yardımcı olur.

14Pirinç
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Pirinç

Pirinç ve pirinç lapaları böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir. Pirinç şeker hastalıklarında dikkatli tüketilmelidir.

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Yüksek şekeri olan böbrek hastalarında hastalığın seyrini olumsuz yönde değiştirebilir ancak şekerin düzenlendiği durumlarda pirinç bizlere böbreklerin olumlu yönde tedavi edilmesinde yardımcı olur.

16Maydanoz
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Maydanoz

C vitamini etkisi yüksek olan maydanoz, içerdiği vitamin ve mineraller ile böbrekleri temizleme ve çalışmasına destek olma konusunda birebirdir. Özellikle böbrek hastalıklarında su durumu ve dengelenmesinde vücuda yardımcı olur.

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Maydanoz her sabah kahvaltısında çiğ olarak tüketildiğinde demir emilimi ve depoların doldurulmasında yardımcı olur.

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Maydanozun enerji verici ve lif etkisi yüksektir. Üreme sistemi ve merkezi sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

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