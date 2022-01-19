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İlk karne hediyesi ne alınır? Çocuklara ilkokul 1. sınıf ilk karne hediye fikirleri

#İlk Karne Hediyesi#Karne Hediyesi#İlkokul 1.2.,3.,4. Sınıf Karne Hediyesi Fikirleri

Yarıyıl tatili içim geri sayım başladı. Bir yandan öğrenciler alacakları karnenin heyecanını yaşarken diğer yandan veliler karne hediyesi ne alınır araştırmaları yapıyorlar. Özellikle ilkokula yeni başlayan çocuklarını derslere teşvik etmek isteyen ebeveynler, çocuklara ilk karne hediyesi ne alınır merak ediyorlar. İşte en güzel ve uygun fiyatlı ilkokul 1.,2.,3.,4. sınıf karne hediyesi fikirleri...

1/10İlk karne hediyesi ne alınır Çocuklara ilkokul 1. sınıf ilk karne hediye fikirleri

2022 sömestr tatili için son haftanın heyecanı şimdiden başladı. İlk dönemi tamamlayan öğrenciler, özellikle ilkokul 1. sınıfta ilk karne hediyesi beklentisi içerisindeler. Anne babalar da karne için hediye seçeneklerini araştırıyor. Peki çocuklara ilk karne hediyesi ne alınır? İşte, içlerinden mutlaka çocuğunuzun ilgi alanına göre tercih yapabileceğiniz ilkokul karne hediye fikirleri...

2/10Kutu oyunları

Kutu oyunları

Kutu oyunları çocuklarınızın tablet gibi teknolojik oyunlardan bir miktar uzaklaşmasına ve birlikte vakit geçirmenize yardımcı olacaktır. Tatil boyunca çocuğunuzun keyifli zaman geçirmesi için kutu oyunlarını da tercih edebilirsiniz.

3/10Kumbara

Kumbara

Çocuklara para biriktirme alışkanlığı kazandırmanın en güzel yolu kumbaralardır. Çocuğunuzun sevdiği hayvan figürlerinin olduğu kumbaralardan birini alara hem bütçenize uygun bir seçim yapmış olursunuz hem de onları sevindirmiş olursunuz.

4/10Kulaklık

Kulaklık

Teknoloji çağındaki bir çocuğa alınabilecek en güzel hediyelerden biri de oyun ve müzik dinlemenin yanında sesli kitap da dinleyebileceği kulaklıklardan almaktır. Her bütçeye uygun seçenekleri olan kulaklıklar çeşit çeşit renkleriyle iyi bir hediye alternatifi olabilir.

5/10Termos

Termos

İsme özel ve renkli desen seçenekleriyle ona özel bir termos, çocuğunuz için güzel bir hediye olabilir. Aynı zamanda okula giderken de termosu böylelikle arkadaşlarıyla karışmamış olur.

6/10Kitap

Kitap

Çocuğunuzun tatili verimli geçsin ama sıkılmasın istiyorsanız ona kitap alabilirsiniz. Okuyacağı kitaplar onun hayal gücünü de geliştirecek.

7/10Akıllı saat

Akıllı saat

Çocuğunuz ile her an iletişim kurmak adına akıllı saat güzel bir hediye seçeneği olabilir. Bu saatler acil durumlarda telefon görevi de görüyor.

8/10Dijital oyun

Dijital oyun

Play station meraklısı çocukların en sevineceği hediye elbette dijital oyunlardır. Çocuğunuzun zevkine göre dikkatini toplayabileceği ve el becerilerini geliştirebileceği oyunlardan tercih edebilirsiniz.

9/10Müzik aletleri

Müzik aletleri

İlkokul çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmada en önemli zaman dilimindendir. Çopunlukla okullarda nota ve müzik eğitimi verilmeye başlandığı bu dönemde onlara sevdikleri bir enstrümanı alarak gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

10/10Evcil hayvan sahiplenme

Evcil hayvan sahiplenme

Çocuğunuz için sevdiği bir evcil hayvanı sahiplenmek günümüz için yerinde bir hediye olabilir. Unutmayalım ki hediye sadece satın almak değildir. Bunun yanında bakımı en kolay hayvanlardan olan balık hediyesini de iyi bir alternatif olarak düşünebilirsiniz.

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#İlk Karne Hediyesi#Karne Hediyesi#İlkokul 1.2.,3.,4. Sınıf Karne Hediyesi Fikirleri