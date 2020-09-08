İğne oyası modelleri - Kolay ve basit iğne oyası modelleri (2020)

Evinizin her köşesine ayrı renk katan kolay iğne oyaları İğne oyalarına bayılan ancak bir türlü cesaret edemeyenler için zikzak şeklindeki motifler başlangıç için ideal bir seçim. Normalden daha kalın ip ve iğneler kullanabileceğiniz bu model, kısa sürede hızlı yol almanız için fırsat sunuyor. Ayrıca kolay iğne oyaları, çarşaf ve yatak örtülerinizin kenarına şık bir desen, mutfak peçelerinizde kullanıldığında zarif bir detay olabilir.