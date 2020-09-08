İğne oyası modelleri - Kolay ve basit iğne oyası modelleri (2020)
Son zamanların eskiye dönüş trendleri arasında yer alan iğne oyası modelleri genellikle yazmalar için yapıldığı gibi, günümüze uyarlanan fularların uçlarında ve hatta keçeli duvar aksesuarlarının kenarlarında nostaljik bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kot gömleklerin yakalarını süslemek için de kullanılan oyalar, oldukça göz alıcı marjinal bir görünüme imza atıyor. Aynı zamanda bu yıl da iğne oyası modelleri, çeyiz bohçalarının vazgeçilmezi olarak havlu kenarları ve dantellerde yerini korumaya devam ediyor. Genellikle düz beyaz ve ekru tonlarının tercih edildiği oyalar, isteğe göre rengarenk iplerle, motiflerle ve boncuklarla hareketlendirilebilir. Her ne kadar yapımı zor gözükse de bu muhteşem oyaları kolay örneklerle modern hale getirmeniz mümkün. İlk defa iğne oyası deneyeceklerin bile kolayca yapabileceği 2020 iğne oyası modellerini sizler için bir araya getirdik.
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1
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Evinizin her köşesine ayrı renk katan kolay iğne oyaları
İğne oyalarına bayılan ancak bir türlü cesaret edemeyenler için zikzak şeklindeki motifler başlangıç için ideal bir seçim. Normalden daha kalın ip ve iğneler kullanabileceğiniz bu model, kısa sürede hızlı yol almanız için fırsat sunuyor. Ayrıca kolay iğne oyaları, çarşaf ve yatak örtülerinizin kenarına şık bir desen, mutfak peçelerinizde kullanıldığında zarif bir detay olabilir.
2
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Keçeli kumaşlarla buluşan basit iğne oyası modelleri
Yapımı kolay bir diğer iğne oyası modeli ise daha çok akseuar olarak çantaların üzerinde keçe kumaşlara dikilmiş zincir detaylı olanlardır. Oldukça geniş aralıklar bırakılarak örülen bu iğne oyası ile çantalarınıza farklı bir tarz katabilirsiniz.
3
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Banyolarda papatya esintisi
Küçük papatya şekillerinin birleştirilmesiyle ayrı bir sanat eserine dönüşen iğne oyalarıyla banyolarınıza baharın izlerini bırakmanız mümkün. Ayrıca sarı papatyaları düz, basit bir modelin üzerine ekleyebilir ve havlularınızın kenarlarında kullanabilirsiniz.
4
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Gömlek yakalarında yeni trend iğne oyası broşları
Farklı kumaşların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan basit oyalar sayesinde, çok fazla zaman harcamadan gömleklere yeni bir görünüm katılabilir. Tamamen kişiye özel bu tasarımlar, yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanın en güzel yolu.
5
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Denim gömleklere iğne oyası dokunuşu
Sade ve etnik bir tarza sahipseniz, kot gömleklerdeki iğne oyası detayları tam size göre! Denim kumaşlarının kol ve yaka detaylarına iğne oyaları ekleyerek modern ve nostaljik bir görünüm elde edebilirsiniz.