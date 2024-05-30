HPV nedir? HPV aşısı nasıl koruma sağlar? Hangi yaş gruplarında uygulanır?

Op. Dr. Can Pahalı, “HPV virüsünün yaygınlığı ve neden olduğu hastalıklar açısından baktığımızda toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastalıkların aşı ile önlenebilir olması, buna karşılık toplumsal düzeyde bu konudaki bilginin yetersiz ya da yanlış olması üzücüdür. HPV aşısının hangi hastalıkları ya da neyi önlediğini önemli bir oranda insan bilmiyor. Jinekolojik hastalıklarla ilgili, bir doktorun muayenesi dışında, kendi bedenini kontrol açısından, örneğin bir meme kontrolünün kendisi tarafından da yapılması gerektiğinin farkında değil” dedi.