HPV nedir? HPV aşısı nasıl koruma sağlar? Hangi yaş gruplarında uygulanır?

HPV AŞISI KORUYUCU AMA TEDAVİ EDİCİ DEĞİL
HPV aşısının hem kadın hem erkeklere uygulanabilen bir aşı olduğunu dile getiren Op. Dr. Can Pahalı, “Kız ve erkek çocuklarına dokuz yaşından itibaren aşı yapılabilmektedir. Uygulandığı yaşlar 9-45 yaş aralığıdır. HPV aşısı HPV virüsünün yol açtığı siğillere ve kanserlere karşı koruma sağlayabilir. HPV virüsünün 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 türlerinin neden olduğu hastalıklar HPV aşısıyla önlenebilmektedir. HPV virüsü cinsel organlarda siğillere, rahim ağzı kanserine, vajina, vulva, anüs, penis, ağız ve boğaz, baş ve boyun bölgelerinde kanserlere neden olabilmektedir” dedi.