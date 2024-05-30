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HPV nedir? HPV aşısı nasıl koruma sağlar? Hangi yaş gruplarında uygulanır?

Güncelleme Tarihi:

#Human Papilloma Virüs#HPV Aşısı#HPV Aşısı Virüsten Korur Mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 08:50

HPV aşısı son dönemde gündemden düşmüyor. Ancak birçok kişi aşının hangi amaçla yapıldığı ve hangi hastalıklara karşı koruma sağladığı konusunda yeterince bilgi sahibi değil.

1/6HPV nedir HPV aşısı nasıl koruma sağlar Hangi yaş gruplarında uygulanır

HPV aşısı son dönemde gündemden düşmüyor. Ancak birçok kişi aşının hangi amaçla yapıldığı ve hangi hastalıklara karşı koruma sağladığı konusunda yeterince bilgi sahibi değil. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Can Pahalı, HPV'nin ne olduğu, nasıl koruma sağladığı, hangi yaş gruplarına hangi dozlarda uygulandığı konularında detayları paylaştı.

2/6HPV nedir HPV aşısı nasıl koruma sağlar Hangi yaş gruplarında uygulanır

HPV'nin (human papillomavirus) toplumda yaygın olarak bulunan, çok sayıda türü olan, bazı türlerinin hastalık oluşturmadığı bazı türlerinin ise cinsel organlarda siğil ve kansere neden olabildiği bir virüsün adı olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Can Pahalı, virüsün en sık cinsel yolla bulaştığını; vajinal, anal ve oral seksle bulaşabildiği gibi daha az olarak da virüsün bulunduğu cinsel organlarla temas etmiş eşyalarla da bulaşabildiğini belirtti.

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3/6HPV AŞISI KORUYUCU AMA TEDAVİ EDİCİ DEĞİL

HPV AŞISI KORUYUCU AMA TEDAVİ EDİCİ DEĞİL

HPV aşısının hem kadın hem erkeklere uygulanabilen bir aşı olduğunu dile getiren Op. Dr. Can Pahalı, “Kız ve erkek çocuklarına dokuz yaşından itibaren aşı yapılabilmektedir. Uygulandığı yaşlar 9-45 yaş aralığıdır. HPV aşısı HPV virüsünün yol açtığı siğillere ve kanserlere karşı koruma sağlayabilir. HPV virüsünün 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 türlerinin neden olduğu hastalıklar HPV aşısıyla önlenebilmektedir. HPV virüsü cinsel organlarda siğillere, rahim ağzı kanserine, vajina, vulva, anüs, penis, ağız ve boğaz, baş ve boyun bölgelerinde kanserlere neden olabilmektedir” dedi.

4/6HPV nedir HPV aşısı nasıl koruma sağlar Hangi yaş gruplarında uygulanır

HPV aşısının 15 yaşın altında 2 doz, 15 yaş ve üzerinde ise 3 doz olarak uygulandığını söyleyen Op. Dr. Can Pahalı, “HPV virüsünün 9 türüne karşı etkili olan HPV aşısının uygulanma aralıkları şöyledir; 9-14 yaşları için ilk doz uygulamasından sonraki 5-13 ay arasındaki bir zaman diliminde ikinci doz uygulanır, 15 yaş ve üzeri yaşlar için ilk dozdan 2 ay sonra ikinci doz, ilk dozdan 6 ay sonra da üçüncü doz uygulanır. HPV aşısının koruyucu etkisi vardır, tedavi edici bir özelliği yoktur. HPV aşısı cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara karşı koruma sağlamaz” ifadelerini kullandı.

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5/6HPV nedir HPV aşısı nasıl koruma sağlar Hangi yaş gruplarında uygulanır

İlk HPV aşı uygulamalarının 20 yılı aşkın bir süre önce başladığını belirten Op. Dr. Can Pahalı, sözlerine şöyle devam etti: “Aşı uygulaması yapılan insanlarda yeterli antikor düzeylerinin yani bağışıklıklarının devam ettiği bilimsel çalışmalarla belirlenmiştir. HPV aşı korumasının yaşam boyu süreceği düşünülmektedir. HPV aşı uygulamaları programına uygun yapıldıktan sonra yıllık yenileme gerektirmez. HPV aşısı olan kişilerin de rutin jinekolojik muayeneye gitmeleri gereklidir.”

6/6HPV nedir HPV aşısı nasıl koruma sağlar Hangi yaş gruplarında uygulanır

Op. Dr. Can Pahalı, “HPV virüsünün yaygınlığı ve neden olduğu hastalıklar açısından baktığımızda toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastalıkların aşı ile önlenebilir olması, buna karşılık toplumsal düzeyde bu konudaki bilginin yetersiz ya da yanlış olması üzücüdür. HPV aşısının hangi hastalıkları ya da neyi önlediğini önemli bir oranda insan bilmiyor. Jinekolojik hastalıklarla ilgili, bir doktorun muayenesi dışında, kendi bedenini kontrol açısından, örneğin bir meme kontrolünün kendisi tarafından da yapılması gerektiğinin farkında değil” dedi.

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#Human Papilloma Virüs#HPV Aşısı#HPV Aşısı Virüsten Korur Mu

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