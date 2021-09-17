Hamileyken cinsel ilişkiye girilir mi, nasıl girilmeli?
Hamileyken cinsel ilişki gibi bazı durumlar eşleri ve anne adaylarının en çok tereddüt yaşadığı durumlardan biridir. Hamileler ne şekilde ne zamana kadar ilişkiye girilebileceğini öğrenmek için araştırmalara devam ediyorlar. Peki Hamileyken cinsel ilişkiye girilir mi, nasıl ve ne zamana kadar girilebilir? İşte hamilelikte cinsel ilişki ile ilgili merak edilenler…
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Hamileyken cinsel ilişkiye girilir mi, nasıl girilmeli? Hamilelikte cinsel ilişkiye girmek bebek için zararlı mı? Hamilelikte hangi cinsel ilişki pozisyonları tercih edilmeli gibi soruları anne adaylarının eşleriyle ilgili en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. İşte konularla ilgili Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş’ın paylaştığı bilgiler…
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Hamileyken cinsel ilişkiye girilir mi?
Hamilelik döneminde cinsel ilişki bebeğe zarar vermez, çünkü bebeğin amniyo sıvısı (embriyoyu koruyan ve besleyen sıvı), bütün fiziksel değişiklikleri içine hapsedecek şekilde yaratılmıştır. Bu nedenle hamilelik döneminde seks yapmak, bebeğe zarar vermez.
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Hamileyken cinsel ilişkiye nasıl girilmeli?
Cinsel ilişkide önemli olan, bebeğe baskı yapmayacak pozisyonları tercih etmektir. Bazı çiftler ve inanışlar hamileyken hiç ilişkiye girilmemesini öngörür. Bu, aslında bebek için çok daha zararlıdır.
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Çünkü ilişki sırasında anneden salgılanan seratonin hormonu, bebeğin direk gelişmesine katkıda bulunur. Bu hormon, çiftler arasındaki sevgiyi de arttırdığından, bebeğin ruhen daha sağlıklı bir aile ortamında doğmasına zemin hazırlar.
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Hamilelikte kaçıncı aya kadar ilişkiye girilebilir?
Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu hamilelikte cinsel ilişkinin zamanıyla ilgili şu önerilerde bulunuyor;
Gebeliğin başladığı ilk 3 ay içinde cinsel ilişkiye girmek düşük riskini ortadan kaldırmak için genellikle doktor tarafından yasaklanır. İlk üç ay gebelik belirtilerinin de yoğun yaşandığı cinsel keyfin doğal olarak ertelendiği aylardır. Bu aylarda çoğunlukla cinsel istekte azalma görülür, çok az oranda kadında cinsel istekte artış gözlenir.
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Normal fizyolojik bir hamilelik süreci geçiren anne adaylarının hamileliğin son 4 haftasına kadar cinsel yaşamlarını kısıtlamasını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Ancak son haftalarda, sperm içerisinde bulunan prostoglandin isimli maddenin, uterus kaslarında kasılmaya yol açıp erken doğuma neden olma ihtimalinden cinsel ilişki önerilmemektedir.