Hamilelikte Cinsellik Fotoğraf: iStock Haber Giriş: 17 Eylül 2021 - 10:36 | 17 Eylül 2021 - 10:36

Hamileyken cinsel ilişkiye girilir mi, nasıl girilmeli?

Hamileyken cinsel ilişki gibi bazı durumlar eşleri ve anne adaylarının en çok tereddüt yaşadığı durumlardan biridir. Hamileler ne şekilde ne zamana kadar ilişkiye girilebileceğini öğrenmek için araştırmalara devam ediyorlar. Peki Hamileyken cinsel ilişkiye girilir mi, nasıl ve ne zamana kadar girilebilir? İşte hamilelikte cinsel ilişki ile ilgili merak edilenler…