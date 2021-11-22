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Hamilelik belirtileri nelerdir, ne zaman başlar? Burun tıkanıklığı hamilelik belirtisi olabilir!
Bebek sahibi olmak isteyen çiftler, heyecanla test sonucunu beklerken öncesinde ilk ve en belirgin hamilelik belirtileri ile sonucu tahmin etmeye çalışırlar. Bazı istisnai durumlar haricinde genellikle en erken hamilelik belirtileri sayesinde gebe olup olmadığınız hakkında kan tahlilinden ve testlerden önce fikir edinebilirsiniz. İşte mide bulantısından yorgunluk hissine işte en erken hamilelik belirtileri...
Hamile olup olmadığınızın en belirgin belirtisi kan testi olsa da adet görmeden önce bile hamile olduğunuzdan şüphelenebilir veya umut edebilirsiniz. Ancak hamileliğin ilk belirtileri ve nedenleri öğrenerek hamile olup olmadığınız hakkında bir fikir edinebilirsiniz. İşte hamilelik belirtileri ve nedenleri...
EN ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİ
Hamileliğin en yaygın erken belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:
Geçen regl dönemi: Doğurganlık çağındaysanız ve beklenen adet döngüsü başlamadan bir hafta veya daha uzun süre geçtiyse, hamile olabilirsiniz. Ancak adet düzensizliğiniz varsa bu belirti yanıltıcı olabilir.
Hassas, şişmiş göğüsler: Hamileliğin erken döneminde hormonal değişiklikler göğüslerinizi hassas ve ağrılı hale getirebilir. Vücudunuz hormonal değişikliklere uyum sağladığından, rahatsızlık birkaç hafta sonra azalacaktır.
Kusma ile veya kusma olmadan mide bulantısı: Günün veya gecenin herhangi bir saatinde ortaya çıkabilen sabah bulantısı, genellikle hamile kaldıktan bir ay sonra başlar. Bununla birlikte, bazı kadınlar mide bulantısını daha erken hisseder ve bazıları bunu hiç yaşamaz. Hamilelik sırasında mide bulantısının nedeni net olmamakla birlikte, hamilelik hormonları muhtemelen bir rol oynamaktadır.
Artan idrara çıkma durumu: Kendinizi normalden daha sık idrara çıkarken bulabilirsiniz. Hamilelik sırasında vücudunuzdaki kan miktarı artar ve böbreklerinizin mesanenizde kalan fazla sıvıyı işlemesine neden olur.
Tükenmişlik: Yorgunluk, hamileliğin erken belirtileri arasında da üst sıralarda yer alır. Hamileliğin erken döneminde, progesteron hormonu seviyeleri yükselir - bu da sizi uykulu hissettirebilir.
Geçen regl dönemi: Doğurganlık çağındaysanız ve beklenen adet döngüsü başlamadan bir hafta veya daha uzun süre geçtiyse, hamile olabilirsiniz. Ancak adet düzensizliğiniz varsa bu belirti yanıltıcı olabilir.
Hassas, şişmiş göğüsler: Hamileliğin erken döneminde hormonal değişiklikler göğüslerinizi hassas ve ağrılı hale getirebilir. Vücudunuz hormonal değişikliklere uyum sağladığından, rahatsızlık birkaç hafta sonra azalacaktır.
Kusma ile veya kusma olmadan mide bulantısı: Günün veya gecenin herhangi bir saatinde ortaya çıkabilen sabah bulantısı, genellikle hamile kaldıktan bir ay sonra başlar. Bununla birlikte, bazı kadınlar mide bulantısını daha erken hisseder ve bazıları bunu hiç yaşamaz. Hamilelik sırasında mide bulantısının nedeni net olmamakla birlikte, hamilelik hormonları muhtemelen bir rol oynamaktadır.
Artan idrara çıkma durumu: Kendinizi normalden daha sık idrara çıkarken bulabilirsiniz. Hamilelik sırasında vücudunuzdaki kan miktarı artar ve böbreklerinizin mesanenizde kalan fazla sıvıyı işlemesine neden olur.
Tükenmişlik: Yorgunluk, hamileliğin erken belirtileri arasında da üst sıralarda yer alır. Hamileliğin erken döneminde, progesteron hormonu seviyeleri yükselir - bu da sizi uykulu hissettirebilir.
DİĞER HAMİLELİK BELİRTİLERİ
İlk üç aylık dönemde yaşayabileceğiniz daha az belirgin olan diğer hamilelik belirtileri ve semptomları şunları içerir:
Huysuzluk: Hamileliğin erken döneminde vücudunuzdaki hormon seli sizi alışılmadık derecede duygusal ve ağlamaklı yapabilir. Ruh hali değişimleri de yaygındır.
Şişkinlik: Hamileliğin erken dönemindeki hormonal değişiklikler, adet döneminin başlangıcında nasıl hissedeceğinize benzer şekilde şişkinlik hissetmenize neden olabilir.
Huysuzluk: Hamileliğin erken döneminde vücudunuzdaki hormon seli sizi alışılmadık derecede duygusal ve ağlamaklı yapabilir. Ruh hali değişimleri de yaygındır.
Şişkinlik: Hamileliğin erken dönemindeki hormonal değişiklikler, adet döneminin başlangıcında nasıl hissedeceğinize benzer şekilde şişkinlik hissetmenize neden olabilir.
Hafif lekelenme: Bazen az miktarda ışık lekesi hamileliğin ilk belirtilerinden biridir. Yerleşme kanaması olarak bilinen bu kanama, döllenmiş yumurtanın rahmin iç tabakasına tutunmasıyla olur - gebe kaldıktan yaklaşık 10 ila 14 gün sonra. Yerleşme kanaması adet dönemi civarında meydana gelir. Ancak, tüm kadınlar buna sahip değildir.
Kramlar: Bazı kadınlar hamileliğin başlarında hafif rahim krampları yaşarlar.
Kabızlık: Hormonal değişiklikler sindirim sisteminizin yavaşlamasına neden olur ve bu da kabızlığa neden olabilir.
İştahsızlık: Hamileyken belirli kokulara karşı daha duyarlı hale gelebilir ve tat alma duyunuz değişebilir. Hamileliğin diğer semptomlarının çoğu gibi, bu yiyecek tercihleri de hormonal değişikliklere bağlanabilir.
Burun tıkanıklığı: Artan hormon seviyeleri ve kan üretimi, burnunuzdaki mukus zarlarının şişmesine, kurumasına ve kolayca kanamasına neden olabilir. Bu da burun tıkanıklığına veya burun akıntısına neden olabilir.
Kramlar: Bazı kadınlar hamileliğin başlarında hafif rahim krampları yaşarlar.
Kabızlık: Hormonal değişiklikler sindirim sisteminizin yavaşlamasına neden olur ve bu da kabızlığa neden olabilir.
İştahsızlık: Hamileyken belirli kokulara karşı daha duyarlı hale gelebilir ve tat alma duyunuz değişebilir. Hamileliğin diğer semptomlarının çoğu gibi, bu yiyecek tercihleri de hormonal değişikliklere bağlanabilir.
Burun tıkanıklığı: Artan hormon seviyeleri ve kan üretimi, burnunuzdaki mukus zarlarının şişmesine, kurumasına ve kolayca kanamasına neden olabilir. Bu da burun tıkanıklığına veya burun akıntısına neden olabilir.
GERÇEKTEN HAMİLE MİSİNİZ?
Ne yazık ki, bu belirti ve semptomların çoğu hamileliğe özgü değildir. Bazıları hastalandığınızı veya adetinizin başlamak üzere olduğunu gösterebilir. Aynı şekilde, bu semptomların çoğunu yaşamadan da hamile kalabilirsiniz.
Yine de, adet döneminiz geciktiyse ve yukarıdaki belirtilerden veya semptomlardan bazılarını fark ederseniz, evde hamilelik testi yapın veya sağlık uzmanınıza görünün. Evde hamilelik testiniz pozitifse, sağlık uzmanınızdan randevu alın. Hamileliğiniz ne kadar erken onaylanırsa, doğum öncesi bakıma o kadar erken başlayabilirsiniz.
Yine de, adet döneminiz geciktiyse ve yukarıdaki belirtilerden veya semptomlardan bazılarını fark ederseniz, evde hamilelik testi yapın veya sağlık uzmanınıza görünün. Evde hamilelik testiniz pozitifse, sağlık uzmanınızdan randevu alın. Hamileliğiniz ne kadar erken onaylanırsa, doğum öncesi bakıma o kadar erken başlayabilirsiniz.