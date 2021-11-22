Hamilelik belirtileri nelerdir, ne zaman başlar? Burun tıkanıklığı hamilelik belirtisi olabilir!

EN ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Hamileliğin en yaygın erken belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:



Geçen regl dönemi: Doğurganlık çağındaysanız ve beklenen adet döngüsü başlamadan bir hafta veya daha uzun süre geçtiyse, hamile olabilirsiniz. Ancak adet düzensizliğiniz varsa bu belirti yanıltıcı olabilir.



Hassas, şişmiş göğüsler: Hamileliğin erken döneminde hormonal değişiklikler göğüslerinizi hassas ve ağrılı hale getirebilir. Vücudunuz hormonal değişikliklere uyum sağladığından, rahatsızlık birkaç hafta sonra azalacaktır.



Kusma ile veya kusma olmadan mide bulantısı: Günün veya gecenin herhangi bir saatinde ortaya çıkabilen sabah bulantısı, genellikle hamile kaldıktan bir ay sonra başlar. Bununla birlikte, bazı kadınlar mide bulantısını daha erken hisseder ve bazıları bunu hiç yaşamaz. Hamilelik sırasında mide bulantısının nedeni net olmamakla birlikte, hamilelik hormonları muhtemelen bir rol oynamaktadır.



Artan idrara çıkma durumu: Kendinizi normalden daha sık idrara çıkarken bulabilirsiniz. Hamilelik sırasında vücudunuzdaki kan miktarı artar ve böbreklerinizin mesanenizde kalan fazla sıvıyı işlemesine neden olur.



Tükenmişlik: Yorgunluk, hamileliğin erken belirtileri arasında da üst sıralarda yer alır. Hamileliğin erken döneminde, progesteron hormonu seviyeleri yükselir - bu da sizi uykulu hissettirebilir.