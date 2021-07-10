Sıcakların artmasıyla her bireyde olduğu gibi hamilelerde de besin tercihleri değişiyor ve aşırı terlemeyle sıvı ve mineral kayıpları sonucu halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler görülebiliyor. Peki bu dönemde nelere dikkat edilmeli? Hamileler yaz aylarında nasıl beslenmeli? İşte konuyla ilgili öneriler...
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1
Yaz sıcakları, anne adaylarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu süreçte beslenme, bebek sağlığı ve gelişimi için oldukça önemli. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, konuyla ilgili bilgiler verdi.
2
Hamileler yaz aylarında nasıl beslenmeli?
Hamilelik günlük sıvı ihtiyacının arttığı bir dönemdir ve yaz aylarında ihtiyaç daha da artar. Hamilelik döneminde tüketilen su miktarı bebeğinizin yaşamını sürdürdüğü amniyotik sıvının hacmini etkiler. Bu sıvıdaki yetersizlik akciğerlerin gelişimini olumsuz etkiler, bebeğin hareket yeteneğini azaltır ve yapısal bozukluklara yol açar. Bu nedenle yaz aylarında en az 3 lt su tüketmelisiniz.
3
Öğünlerinize ayran, naneli kefir gibi sağlıklı içecekler eklemek hem sıvı ihtiyacınızın hem de bebeğin iskelet yapısının gelişimi için gerekli olan kalsiyum ihtiyacınızın karşılanmasına destek sağlar. Bununla birlikte, günde 1 adet sade maden suyu tüketerek terle kaybettiğiniz mineralleri yerine koyabilirsiniz. Ancak bu noktada tercih ettiğiniz maden suyunun sodyum içeriğinin 300 mg/L’den az olmasına dikkat etmelisiniz.
4
Yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli proteindir ve hamilelik döneminde her gün en az 1 tane tüketilmelidir. Yaz döneminde yalnız başına yumurta tüketmek sizi rahatsız ediyorsa krep, sebzeli muffin gibi yumurta içeren alternatifleri deneyebilirsiniz. Tam buğday unlu krep: Bir kapta 1 adet yumurta ve 1 kahve fincanı sütü iyice çırpın. Üstüne 2 yemek kaşığı tam buğday unu ve tuz ekleyin. Elde ettiğiniz hafif akışkan krep hamurunu tavada önlü arkalı pişirin.
5
Rafine şeker içeren ve bol kalorili dondurmaları tüketmek yerine kendi sağlıklı dondurmanızı yapılabilir. Ev yapımı çilekli-muzlu dondurma; 2 adet dondurulmuş muz ve 6 adet dondurulmuş çileği robottan geçirin ve üzerine 1 yemek kaşığı süt ekleyin tekrar robottan geçirin. Son olarak 30 dk buzlukta bekletin ve afiyetle tüketin.
6
Zehirlenmelere dikkat
Yaz aylarında artan hastalıklardan biri olan besin zehirlenmelerinden korunmak potansiyel riskli et, tavuk, balık, yumurta gibi besinlerin tazeliğinden, iyi pişmiş olmasından, saklama ve hazırlama koşullarından emin olmalısınız.