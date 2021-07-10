Hamilelikte Beslenme Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 - 13:30 | 10 Temmuz 2021 - 13:30

Hamileler yaz aylarında nasıl beslenmeli?

Sıcakların artmasıyla her bireyde olduğu gibi hamilelerde de besin tercihleri değişiyor ve aşırı terlemeyle sıvı ve mineral kayıpları sonucu halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler görülebiliyor. Peki bu dönemde nelere dikkat edilmeli? Hamileler yaz aylarında nasıl beslenmeli? İşte konuyla ilgili öneriler...