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Hamilelikte Beslenme
Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 - 11:56 | 

Hamileler Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli? Anne adaylarına öneriler...

Anne adaylarının Kurban Bayramı’nda tükettiği besinlerde aşırıya kaçmamaları ve doğru beslenmeden ödün vermemeleri anne ve bebeğin sağlığı bakımından oldukça önemlidir. Peki hamileler Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli? İşte anne adaylarına öneriler...

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, hamileleri et tüketimine dikkat etmeleri konusunda uyardı ve bayram süresince nasıl beslenmeleri gerektiğini anlattı.

2Hamileler Kurban Bayramında nasıl beslenmeli

Hamileler Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeli?

Kırmızı et tüketiminin, gebelik döneminde bebeğin büyümesinde ve organlarının gelişmesinde önemlidir. Etin bileşiminde bulunan yüksek miktardaki demirden iyi bir şekilde yararlanabilmek ve demir emilimini artırmak için yanında C vitamininden zengin sebze, meyve ve salata tüketilmesini önerdi.

3

Gebelikte kırmızı et tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri etin hazırlanma ve pişirilme koşullarıdır. Özellikle anne adayları etleri yemeden önce en az 24 saat buzdolabında dinlendirmelidir.

Pişirirken de etin çok pişmemesine ve üzerinde kahverengi bir tabaka oluşmamasına dikkat edilmelidir. Ama az da pişmiş olmaması gerekiyor. Bu sefer etin içindeki bazı mikroplar rahatlıkla kadını hastalandırabilir. Hatta bebeği olumsuz etkiler.

4Bayram için anne adaylarına öneriler

Bayram için anne adaylarına öneriler

Gününüz sevdiklerinizle hafif bir kahvaltı ile başlasın.

Aşırı miktarda yemekten kaçının az ve sık yemek yemeye özen gösterin. Gün içerisinde 2-3 saatten daha uzun süre aç kalmayın.

Sıvı alımına dikkat edin ve günde yaklaşık 2-3 litre su için.

Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri fazla tüketmeyin.

Çok hızlı yemek yemeyin, yediklerinizi çok iyi çiğneyin.

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Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilin.

Bayramda bilinçsizce et, çikolata ve tatlı tüketilir. Fazla et, çikolata ve tatlı tüketimi, mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları gibi şikâyetlere neden olur. Bu nedenle tükettiğiniz miktarları kontrol altında tutmaya çaba sarf edin.

Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin artırılması anlamında günlük yürüyüşler yapabilir, bayram süresi boyunca kilo kontrolünüze destek olabilirsiniz.

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