Hamileler Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli? Anne adaylarına öneriler...

Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilin.



Bayramda bilinçsizce et, çikolata ve tatlı tüketilir. Fazla et, çikolata ve tatlı tüketimi, mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları gibi şikâyetlere neden olur. Bu nedenle tükettiğiniz miktarları kontrol altında tutmaya çaba sarf edin.



Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin artırılması anlamında günlük yürüyüşler yapabilir, bayram süresi boyunca kilo kontrolünüze destek olabilirsiniz.