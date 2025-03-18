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‘Gençlik iksiri’ diyerek sağlığınızdan olmayın! Yaşlılıkta genç kalmanın 10 püf noktası

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#Genç Kalma Yolları#Sağlıklı Yaşlılık İçin#Dinç Kalmanın Yolları
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:06

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve tıbbi imkanların artmasıyla yaşam süresi uzadığından yaşlılık dönemini fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak sağlıklı ve dinç geçirmek şüphesiz büyük önem taşıyor. Kimileri bu amaçla sağlıklı yaşam tarzı benimseyip kişisel ve çevresel olumsuz etkenleri olabildiğince azaltmaya çalışırken, kimileri ise internetten ve sosyal medyadan gördüklerini doktora danışmadan bilinçsizce uygulama yoluna gidebiliyor.