‘Gençlik iksiri’ diyerek sağlığınızdan olmayın! Yaşlılıkta genç kalmanın 10 püf noktası

Teknolojiden uzak kalmayın
Genç yaşamanın altın kurallarından biri, teknolojiye ayak uydurmaktır. Dijital teknoloji yaşlıların sosyalleşmesinde önemli bir rol oynuyor. Yaşlı bireyler her ne kadar teknoloji kullanımı konusunda endişe duysalar da, dijital teknoloji iletişimden sağlık sorunlarına kadar her alanda onların günlük yaşam kalitelerinin artmasına, bağımsız bir yaşam sürmelerine ve aktif bir yaşlanma dönemi geçirmelerine yardımcı olmaktadır.
Bu nedenle dijital teknolojiyi öğrenmekten çekinmeyip, onu hayatlarına katmaları, önlerinde yepyeni ve kolaylaştırıcı bir yol açacaktır. Bu sayede kendine güvenli, hayattan keyif almaya devam eden ve toplumdaki yerini kaybetmekten korkmayan sağlıklı ve güçlü yaş almaya devam eden mutlu bir yaşlılık hedeflenmelidir.