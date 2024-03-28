CİLT TEMİZLİĞİ İÇİN KULLANILAN ELEKTRONİK FIRÇALAR, DERİNLEMESİNE TEMİZLİK SAĞLAR MI?

Sosyal medyada sık sık cilt temizliğine yönelik mekanik fırça önerileri yapılıyor. Bazıları plastik bazıları da sert malzemelerden yapılan bu fırçaları dermatologlar kesinlikle önermiyor. Bu konuyla ilgili daha önce hurriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Caner Demircan, şu bilgilerin altını çizdi:

“Ufak çaplı mekanik darbeler hatta sürtünmeler bile deri bariyerimizi bozabilir. Bu darbeler cildin soyulmasına da sebep olacağı için kızarıklık ve pullanma gibi tahriş bulgularına sebebiyet verebilir. Bu sebeple elektronik fırçaların kullanımı önerilmez.”