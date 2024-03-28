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Gece uykudan önce yüzünüzü yıkamıyorsanız dikkat! Bakteri ve kirletici maddelerle uyuyorsunuz… Sadece sabunla yıkamak yeterli mi, yoksa temizleyiciler mi gerekiyor?

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#Sağlık#Gece Yüz Yıkamanın Faydaları#Yüz Yıkama Teknikleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 12:15

Tempolu geçen bir gün sona erip uyku vakti geldiğinde, diş fırçalama ya da yüz yıkama gibi uyku öncesi hazırlıkları yapmaya üşeniyoruz. Özellikle uyku iyice bastırınca uykumuz açılmasın diye yüzümüzü yıkamak çok zor gelebiliyor. Ancak uzmanlar her gece yatmadan hemen önce yüz yıkamanın çok önemli olduğunu söylüyor. Peki yatmadan önce yüz yıkamanın ne gibi bir faydası olabilir? İşte detaylar…

1/8Gece uykudan önce yüzünüzü yıkamıyorsanız dikkat Bakteri ve kirletici maddelerle uyuyorsunuz… Sadece sabunla yıkamak yeterli mi, yoksa temizleyiciler mi gerekiyor

Yüz yıkama rutininizin nasıl olması gerektiğini hiç düşündünüz mü? Genelde her sabah güne başlamadan önce yüz yıkanır. Aynı alışkanlığı gece yatmadan önce yapanların sayısı ise oldukça azdır. Halbuki gece yıkanan yüz gündüz yıkanandan çok daha önemli ve gerekli…

2/8HÜCRELERİN YENİLENMESİ İÇİN ÇOK GEREKLİ

HÜCRELERİN YENİLENMESİ İÇİN ÇOK GEREKLİ

ABD’de New York City'de özel bir kliniğin kurucusu olan dermatolog Anne Chapas, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, “Gün boyunca yüzünüz çevreden edindiği kir, bakteri, kirletici maddeler ve diğer yabancı virüsleri biriktiriyor. Yatmadan önce yüzünüzü yıkamak ise bu kirlerin giderilmesine yardımcı oluyor. Bu eylemi alışkanlık haline getirdiğinizde ise virüslerin gözeneklerinizi tıkamasını ve potansiyel olarak sivilce oluşumuna yol açmasını önlemiş oluyorsunuz” dedi.

Geceleri yüz yıkamanın aynı zamanda hücrelerin yenilenmesini de desteklediğini söyleyen Anne Chapas, “Yatmadan önce temizlik yapmak cildinizin nefes almasını sağlar ve uyku sırasında doğal yenilenme sürecini kolaylaştırır. Bu, daha sağlıklı ve daha canlı bir cilde neden olur” ifadelerini kullandı.

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3/8KADINLAR ÇOK DAHA DİKKAT ETMELİ

KADINLAR ÇOK DAHA DİKKAT ETMELİ

Kadınların kozmetik ürünlerini daha sık kullanma eğiliminde olması nedeniyle yüz yıkamanın herkes için önemli olduğunu ancak kadınlar için daha büyük bir odak noktası olabileceğini söyleyen Anne Chapas, erkekler için de “Yüzde ciddi miktarda kıl bulunan erkeklerin, yağ ve bakteri oluşumunu önlemek için sakal veya bıyık altındaki cildi temizlemeye ekstra dikkat etmeleri gerekebilir” ifadelerini kullandı.

4/8SADECE SABUN VE SU YETERLİ Mİ YOKSA YÜZ İÇİN ÖZEL TEMİZLEYİCİLER Mİ GEREKİYOR

SADECE SABUN VE SU YETERLİ Mİ? YOKSA YÜZ İÇİN ÖZEL TEMİZLEYİCİLER Mİ GEREKİYOR?

Cildiniz üzerinde en iyi etkiyi yaratmak için hangi tavsiyelere uymanız gerektiğini belirlemek zor olabilir. Zira bu konuyla ilgili gerek sosyal medyadan gerek çevrenizden çok fazla şey duyuyor olabilirsiniz. Örneğin bazıları yüz yıkarken su ve sabunun yeterli olacağını savunurken, bazıları özel ürünler kullanmanın şart olduğunu söylüyor. Fırça kullanımı ya da yüzün yıkandıktan sonra neyle kurulanacağı gibi detaylarla ilgili de pek çok tartışma mevcut.

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5/8Gece uykudan önce yüzünüzü yıkamıyorsanız dikkat Bakteri ve kirletici maddelerle uyuyorsunuz… Sadece sabunla yıkamak yeterli mi, yoksa temizleyiciler mi gerekiyor

ABD’de Chicago’da özel bir hastanede dermatolog olan Lauren Fine “Sabun ve su yeterli olabilir. Ancak eczanelerdeki yüz temizleyicileri ve nemlendiricilerin de büyük bir savunucusuyum” dedi ve ekledi:

“Bazı cilt bakımı malzemeleri pahalı olabilir. Ancak yüz yıkama ürününüz bunlardan biri olmak zorunda değil. Tüm cilt tipleri için başka aktif maddeler içermeyen yumuşak bir temizleyici kullanmanızı öneririm. Cilt bakım ürünlerinin de aşırı kullanımı insanların yaptığı en büyük hatalardan biridir. Bu noktada biraz ölçülü olmak gerekiyor. Herhangi bir partikülü içeren temizleyicileri asla önermiyorum. Bu tür temizleyiciler, yağlı ciltler için bile çok aşındırıcı ve tahriş edici olabilen bir tür mekanik peeling olarak kabul ediliyor.”

6/8DUŞTA YÜZ YIKAMAKTAN KAÇININ

DUŞTA YÜZ YIKAMAKTAN KAÇININ

Uzmanlar, sıcak suyun cilt için zararlı olduğunun da altını çiziyor. Anne Chapas, “Sıcak su ciltte kuruluğa sebep olabiliyor. Bu da kısa bir sürede tahriş oluşumunun tetikliyor. Bu nedenle sıcak su ile ne yüz ne de vücut temizliği yapılmalı. Özellikle duştan sonra 10 dakika içinde nemlendirici ile yüz mutlaka nemlendirilmeli” dedi.

Yüz için en uygunun soğuk su olduğunu söyleyen Chapas, “Soğuk su cildin kendini yenilemesini hızlandırıp gözenekleri küçülterek siyah nokta oluşumunu azaltıyor. Gece yatmadan önce soğuk su ile yüz yıkamak, sivilcelerin oluşmasını da engeller. Eğer kuru bir cilt tipiniz varsa soğuk su ile yüzünüzü yıkadıktan sonra mutlaka hafif bir nemlendirici uygulamalısınız” ifadelerini kullandı.

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7/8CİLT TEMİZLİĞİ İÇİN KULLANILAN ELEKTRONİK FIRÇALAR, DERİNLEMESİNE TEMİZLİK SAĞLAR MI

CİLT TEMİZLİĞİ İÇİN KULLANILAN ELEKTRONİK FIRÇALAR, DERİNLEMESİNE TEMİZLİK SAĞLAR MI?

Sosyal medyada sık sık cilt temizliğine yönelik mekanik fırça önerileri yapılıyor. Bazıları plastik bazıları da sert malzemelerden yapılan bu fırçaları dermatologlar kesinlikle önermiyor. Bu konuyla ilgili daha önce hurriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Caner Demircan, şu bilgilerin altını çizdi:

“Ufak çaplı mekanik darbeler hatta sürtünmeler bile deri bariyerimizi bozabilir. Bu darbeler cildin soyulmasına da sebep olacağı için kızarıklık ve pullanma gibi tahriş bulgularına sebebiyet verebilir. Bu sebeple elektronik fırçaların kullanımı önerilmez.”

8/8YÜZÜ KURULAMAK İÇİN HANGİ HAVLU TÜRÜNÜ KULLANMAK GEREKİR

YÜZÜ KURULAMAK İÇİN HANGİ HAVLU TÜRÜNÜ KULLANMAK GEREKİR?

Yüz kurulamak için de sosyal medyada çok fazla bilgi dolaşıyor. Örneğin kumaş havlu kullanımının daha sağlıklı olduğu iddia ediliyor. Fakat pek çok uzman bu konuyla ilgili, yüzü kurulamak için tek kullanımlık yumuşak dokulu peçete havluların ve yine tek kullanımlık yumuşak, kadifemsi dokulu havluların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

Fotoğraflar: Alamy

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#Sağlık#Gece Yüz Yıkamanın Faydaları#Yüz Yıkama Teknikleri

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