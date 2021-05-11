Gebelik zehirlenmesi nedir, neden olur? Gebelik zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi

Tedavisi Gebelik zehirlenmesinin hastalığa özel bir tedavisi yok. Çözüm ise doğumdur. Hafif olgularda yakın izlemle miyada (37 hafta) yaklaşmaya çalışılırken anne ve bebek için ciddi riskler söz konusu olduğunda ise ivedilikle doğum gerekir.



Gebelik zehirlenmesi tanısı konulduğunda özellikle 24-34. haftalar arasında bebeğin akciğer gelişimini hızlandırmak ve sağlıklı yaşam şansını artırmak için anneye 48 saatlik bir sürede steroid uygulanıyor. Bu süreçte anneye hipertansif bir atak gelişmemesi için hamilelik açısından uygun tansiyon ilaçları veriliyor.



Şiddetli gebelik zehirlenmesi söz konusu ise annenin nöbet geçirmesini önlemek için iyi hemşirelik hizmetleri takibi altında doğum öncesinden başlayarak doğumdan 24 saat sonrasına kadar magnezyum sülfat damar yoluyla veriliyor. Gebelik zehirlenmesini önleme açısından kalsiyum desteği, balıkyağı, vitamin C ve E gibi antioksidanlar denenmiş olsa da hiçbiri başarılı sonuç vermemiştir. 20-23. haftada detaylı ultrasonografi sırasında rahme iki taraftan giden kan akışlarında direnç artışı izlenen olguların gebelik zehirlenmesi gelişme riski daha fazla oluyor. Bu olgularda düşük doz asetil salisilik asit kullanılması öneriliyor.