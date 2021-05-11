Gebelik zehirlenmesi nedir, neden olur? Gebelik zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi
Gebelik zehirlenmesi, anne adaylarını etkileyen ciddi bir durumdur. Bu rahatsızlık annenin organ sistemlerini etkileyebiliyorç Peki gebelik zehirlenmesi nedir, neden olur? Gebelik zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi...
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Gebelikz zehirlenmesi, hamilelik döneminde hafife alınmaması gereken bir rahatsızlık. Diğer adıyla preeklampsi özellikle 20. hamilelik haftasından sonra annenin tansiyonunda yükselme ve idrarda protein kaçağıyla karakterize bir durumdur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı & Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici, gebelik zehirlenmesi belirtileri, nedenleri ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
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Gebelik zehirlenmesi belirtileri
Gebelik zehirlenmesi annenin tüm organ sistemlerini etkileyebilen bir hastalıktır. Baş ağrısı, ellerde yüzde şişlik görme bulanıklığı, karın sağ üst kadran ağrısı şiddetli gebelik zehirlenmesi ihtimalini akla getirmeli ve bu durumda annenin mutlaka tansiyonu ölçülerek tıbbi değerlendirme yapılmalıdır.
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Gebelik zehirlenmesi neden olur?
İlk hamilelik, çoğul hamilelik, annenin ileri yaşta veya çok genç olması, kronik hipertansiyon, diyabet, obezite, önceki hamilelikte gebelik zehirlenmesi öyküsü olması, kronik böbrek hastalığı ve molar hamilelikte risk daha fazla oluyor.
32 hafta öncesinde şiddetli gebelik zehirlenmesi gelişen olgularda bir sonraki hamilelikte tablonun tekrarlama riski yüzde 40 gibi oldukça yüksek bir rakamda seyrediyor. Bunların yanı sıra 1. derece akrabalarda gebelik zehirlenmesi öyküsü olması durumunda da risk artıyor.
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Tedavisi
Gebelik zehirlenmesinin hastalığa özel bir tedavisi yok. Çözüm ise doğumdur. Hafif olgularda yakın izlemle miyada (37 hafta) yaklaşmaya çalışılırken anne ve bebek için ciddi riskler söz konusu olduğunda ise ivedilikle doğum gerekir.
Gebelik zehirlenmesi tanısı konulduğunda özellikle 24-34. haftalar arasında bebeğin akciğer gelişimini hızlandırmak ve sağlıklı yaşam şansını artırmak için anneye 48 saatlik bir sürede steroid uygulanıyor. Bu süreçte anneye hipertansif bir atak gelişmemesi için hamilelik açısından uygun tansiyon ilaçları veriliyor.
Şiddetli gebelik zehirlenmesi söz konusu ise annenin nöbet geçirmesini önlemek için iyi hemşirelik hizmetleri takibi altında doğum öncesinden başlayarak doğumdan 24 saat sonrasına kadar magnezyum sülfat damar yoluyla veriliyor. Gebelik zehirlenmesini önleme açısından kalsiyum desteği, balıkyağı, vitamin C ve E gibi antioksidanlar denenmiş olsa da hiçbiri başarılı sonuç vermemiştir. 20-23. haftada detaylı ultrasonografi sırasında rahme iki taraftan giden kan akışlarında direnç artışı izlenen olguların gebelik zehirlenmesi gelişme riski daha fazla oluyor. Bu olgularda düşük doz asetil salisilik asit kullanılması öneriliyor.