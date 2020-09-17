Ferace modelleri - Spor, kot ve bol ferace modelleri (2020)
Tesettür modasında dört mevsim rahatlığı sunan ferace modelleri, gün geçtikçe eklenen yeni tasarımlarla birlikte kadınlara konfor imkanı sunuyor. Dış giyimde yazlık ve kışlık gruplara ayrılan feraceler, özel davetlerde şık bir görünüm sağlarken, gündelik yaşamda da oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Gençler daha çok sade ve spor tarzı yansıtan belden bağlamalı, kapüşonlu, bilek kısmı dar kesim ve fiyonklu modelleri tercih ediyor. Bunun yanında özellikle düğünlerde taş detaylı ve gösterişli feraceler dikkat çekiyor. En çok tercih edilen renkler arasında siyah üst sırada yer alırken, son zamanlarda tarzına farklılık ve hareket katmak isteyen kadınlar kot kumaşlar ve desenli parçalara ilgi gösteriyor. İşte farklı renk ve stilleriyle bu yılın popüler ferace modelleri…
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1
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Bol kesim ferace modelleri
Her ortamda rahat bir nefes almanızı sağlayan bu model, tesettür modasının klasikleri arasında. Siyah renk yazın pek fazla tercih edilmese de, formda görünmenin en iyi yolu. Aynı zamanda farklı desenlerdeki işleme ve kurdeleler, bol kesim feracelere hareket katan başka bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
2
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Düğün ve organizasyonlarda ferace şıklığı
Kişiye özel tasarlanabilen bu modeller, taş ve işleme detaylarıyla göz dolduruyor. Topuklu ayakkabılar ve sade bir şal tercihiyle, kusursuz bir görünüme ulaşmanız mümkün.
3
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Yazın tiril tiril gömlek feraceler
İster basic bluzlarla kombinleyerek, isterseniz de tek parça rahatlığıyla gömlek ferace konforunu sağlayabilirsiniz. Tesettür giyimde yeni trend haline gelen bu modellerle çok rahat edeceksiniz!
4
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Kot ferace modeli
Bahar aylarının vazgeçilmezi denim feraceler, özellikle gençlerin tercihleri arasında yer alıyor. Yeni trend modellerle farklı kombinler oluşturmak ve daha sportif görünmek istiyorsanız kot feraceleri mutlaka denemelisiniz.
5
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Pamuk kumaşlarla rahat nefes alın
Spor modellerinin son dönemlerdeki favorisi pamuk kumaşlı feraceler! Kapüşonlu alternatifiyle uzun akşam yürüyüşlerinde de size eşlik eden modeller, yazı ve taş detaylarıyla aynı zamanda marjinal görünmenin en iyi yolu.