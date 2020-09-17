Ferace modelleri - Spor, kot ve bol ferace modelleri (2020)

Bol kesim ferace modelleri Her ortamda rahat bir nefes almanızı sağlayan bu model, tesettür modasının klasikleri arasında. Siyah renk yazın pek fazla tercih edilmese de, formda görünmenin en iyi yolu. Aynı zamanda farklı desenlerdeki işleme ve kurdeleler, bol kesim feracelere hareket katan başka bir detay olarak karşımıza çıkıyor.