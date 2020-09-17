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Fotoğraflar: iStock /
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 14:10 | 

Ferace modelleri - Spor, kot ve bol ferace modelleri (2020)

Tesettür modasında dört mevsim rahatlığı sunan ferace modelleri, gün geçtikçe eklenen yeni tasarımlarla birlikte kadınlara konfor imkanı sunuyor. Dış giyimde yazlık ve kışlık gruplara ayrılan feraceler, özel davetlerde şık bir görünüm sağlarken, gündelik yaşamda da oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Gençler daha çok sade ve spor tarzı yansıtan belden bağlamalı, kapüşonlu, bilek kısmı dar kesim ve fiyonklu modelleri tercih ediyor. Bunun yanında özellikle düğünlerde taş detaylı ve gösterişli feraceler dikkat çekiyor. En çok tercih edilen renkler arasında siyah üst sırada yer alırken, son zamanlarda tarzına farklılık ve hareket katmak isteyen kadınlar kot kumaşlar ve desenli parçalara ilgi gösteriyor. İşte farklı renk ve stilleriyle bu yılın popüler ferace modelleri…

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1Bol kesim ferace modelleri
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Bol kesim ferace modelleri

Her ortamda rahat bir nefes almanızı sağlayan bu model, tesettür modasının klasikleri arasında. Siyah renk yazın pek fazla tercih edilmese de, formda görünmenin en iyi yolu. Aynı zamanda farklı desenlerdeki işleme ve kurdeleler, bol kesim feracelere hareket katan başka bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

2Düğün ve organizasyonlarda ferace şıklığı
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Düğün ve organizasyonlarda ferace şıklığı

Kişiye özel tasarlanabilen bu modeller, taş ve işleme detaylarıyla göz dolduruyor. Topuklu ayakkabılar ve sade bir şal tercihiyle, kusursuz bir görünüme ulaşmanız mümkün.

3Yazın tiril tiril gömlek feraceler
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Yazın tiril tiril gömlek feraceler

İster basic bluzlarla kombinleyerek, isterseniz de tek parça rahatlığıyla gömlek ferace konforunu sağlayabilirsiniz. Tesettür giyimde yeni trend haline gelen bu modellerle çok rahat edeceksiniz!

4Kot ferace modeli
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Kot ferace modeli

Bahar aylarının vazgeçilmezi denim feraceler, özellikle gençlerin tercihleri arasında yer alıyor. Yeni trend modellerle farklı kombinler oluşturmak ve daha sportif görünmek istiyorsanız kot feraceleri mutlaka denemelisiniz.

5Pamuk kumaşlarla rahat nefes alın
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Pamuk kumaşlarla rahat nefes alın

Spor modellerinin son dönemlerdeki favorisi pamuk kumaşlı feraceler! Kapüşonlu alternatifiyle uzun akşam yürüyüşlerinde de size eşlik eden modeller, yazı ve taş detaylarıyla aynı zamanda marjinal görünmenin en iyi yolu.

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