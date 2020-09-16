Erkek çoçuk saç kesim modelleri - Uzun, kısa ve dalgalı saç kesim modelleri (2020)

Yana doğru saç modeli Eğer çocuğunuzun saçları rahatsız edici uzunluğa ulaştıysa ve kısa saçtan hoşlanmıyorsa bu model sizin için en ideali! Sadece uçlarından ufak bir kesimle yana doğru şekil verilen saçlarla, erkek çocukları tam da istediğiniz gibi sevimliliğinden bir şey kaybetmezken, aynı zamanda rahatsızlık veren görüntüden kurtulmuş olur.