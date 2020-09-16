Erkek çoçuk saç kesim modelleri - Uzun, kısa ve dalgalı saç kesim modelleri (2020)
Ebeveynlerin genellikle çocuklarının saçlarını uzunca bir zaman kestirmeye kıyamazlar. Artık bebeklik saçlarının kısalma vakti geldiğini kabul ettiklerinde ise yeni bir model arayış serüveni başlar. Çoğu anne baba, sadece uçlarından aldırmaya cesaret etse de daha gür çıkması için asker tıraşını seçenlerin sayısı oldukça fazla. Erkek çocuklarda bu yıl çoğunlukla, saçın yan kısımları 3 numara tıraşlı, üst ve ön kısımlarının daha uzun olduğu modeller kullanılırken, en popüler saçlar listesinde ikinci sırayı kahküllü dalgalı ve kıvırcık olanlar alıyor. Nasılsa biraz daha büyüdüğünde saç stiline kendi karar verecek olan çocuğunuzun hala tarz konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, işte size yol gösterecek son trend erkek çocuk saç kesim modelleri…
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1
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Yana doğru saç modeli
Eğer çocuğunuzun saçları rahatsız edici uzunluğa ulaştıysa ve kısa saçtan hoşlanmıyorsa bu model sizin için en ideali! Sadece uçlarından ufak bir kesimle yana doğru şekil verilen saçlarla, erkek çocukları tam da istediğiniz gibi sevimliliğinden bir şey kaybetmezken, aynı zamanda rahatsızlık veren görüntüden kurtulmuş olur.
2
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Klasik saç modeli
En sevilen çocuk saç stillerinden biri klasik saç modelinde, saçların yan tarafları kısa, ön tarafı ise biraz daha uzundur. Özel günlerde saçların ön kısmını saç jölesiyle yukarı doğru şekillendirerek sevimli bir stil yakalayabilirsiniz.
3
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Dalgalı saç modeli
Çocuğunuzun içindeki özgür ruhu dışarı çıkarmak için uzun ve dağınık saç modellerini tercih edebilirsiniz. Ancak bu tarzdaki saçlar, çocuğunuz oyun oynarken rahatsız edici olabilir. Bu nedenle dağınık saçlar için en uygun zamanı okul çağına geldiğinde bulabilirsiniz.
4
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Kısa saç modeli
Bu model, yakışıklı görünmeyi seven erkek çocuklarının favorisi! Saçın yan kısımlarının 3 numara tıraşlı, üst ve ön kısımları daha uzun olduğu bu saç modeliyle artık çocuğunuzun büyümeye başladığını hissedebilirsiniz.