Eksikliği vücudu çökertiyor… B12 vitamini bu besinlerde bolca var

B12 eksikliğini gidermek için neler yemeli? Peki, B12 vitamini hangi besinlerde bulunuyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, B12 yönünden zengin besinlerle ilgili bilgiler verdi. Sinöz, B12 vitamininin birçok besin kaynağından elde edildiğini belirterek şu noktaya dikkat çekti: “Özellikle hayvansal kaynaklı besinlerde daha yüksek miktarlarda B12 vitamini bulunur. B12 vitamininin yiyeceklere eklenerek (bitkisel sütler, bazı kahvaltılık gevrekler gibi) zenginleştirildiği durumlar da olmaktadır. Bitkisel kaynaklı besinlerde, zenginleştirme yapılmadığı sürece, bulunmadığı için özellikle vegan beslenme düzeni olan bireylerin beslenmelerini kontrol etmesi gerekmektedir.”