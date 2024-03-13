Ebeveynler farkında olmadan bebeklerini ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor! İşte ani bebek ölümü sendromu hakkında bilinmesi gerekenler

Vakfın CEO’su Jenny Ward, “Bebekler en güvenli şekilde, karyola ya da Moses sepeti gibi düz ve sert bir uyku yüzeyinde sırt üstü uyumalılar. Bu sadece ABÖS riskini azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bebeğin hava yolunun açık ve temiz kalmasına da yardımcı olur” dedi ve ekledi:

“Bebeklerin uyumaları için tasarlanmamış yerlerde bile uyuyabildiklerini biliyoruz. Birçok ebeveyn, bebekleri uyanıkken ve gözetim altındayken ana kucağı ve salıncaklar gibi ürünleri faydalı bulmaktadır, ancak bunlar bebeklerin uyuması için uygun değildir.”