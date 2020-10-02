Dekorasyon Fotoğraf: iStock/ Pixabay Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 18:41 | 02 Ekim 2020 - 18:46

Duşakabin modelleri - Teknesiz ve küvetli modern duşakabin modelleri (2020)

Evlerimizin belki de en küçük alanları olan banyolarda pratik ve akılcı çözümlerin yanında, konfor da aranan özelliklerden biri. Birçoğumuz hızlı ve sıcak bir duş için yeterli olan teknesiz duşakabinleri seçerken, saatlerce köpük banyosuyla haftanın yorgunluğunu atanların vazgeçilmezi küvetli kabinler oluyor. Modern ev dekorasyonlarının da etkisiyle, minimal ve şeffaf camlı duşakabinler, banyo mimarisinde oldukça önemli bir yer kaplıyor. Bunun yanında geniş banyolarda hızla yükselen trendle birlikte, küvet ve duşakabin alternatifleri aynı anda kullanılabiliyor. Küvetli ve teknesiz duşakabin modellerinden oluşan banyoları galerimizde bulabilirsiniz.