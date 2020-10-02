Duşakabin modelleri - Teknesiz ve küvetli modern duşakabin modelleri (2020)
Evlerimizin belki de en küçük alanları olan banyolarda pratik ve akılcı çözümlerin yanında, konfor da aranan özelliklerden biri. Birçoğumuz hızlı ve sıcak bir duş için yeterli olan teknesiz duşakabinleri seçerken, saatlerce köpük banyosuyla haftanın yorgunluğunu atanların vazgeçilmezi küvetli kabinler oluyor. Modern ev dekorasyonlarının da etkisiyle, minimal ve şeffaf camlı duşakabinler, banyo mimarisinde oldukça önemli bir yer kaplıyor. Bunun yanında geniş banyolarda hızla yükselen trendle birlikte, küvet ve duşakabin alternatifleri aynı anda kullanılabiliyor. Küvetli ve teknesiz duşakabin modellerinden oluşan banyoları galerimizde bulabilirsiniz.
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1
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Teknesiz duşakabin modeli
Modern dokunuşların sonuna kadar hissedildiği teknesiz duşakabin modeli hemen her banyoda kullanılıyor. Banyo zemini üzerine direk kurulan kabin kapakları genelde yerden tavana kadar yükseliyor. Bu özel tasarım, duş esnasında oluşan buharın dışarı yayılmamasını ve banyonun daha sıcak kalmasını sağlıyor.
2
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Küvetli duşakabin modeli
Banyoda uzun zaman geçirme alışkanlığından vazgeçemeyenlerin tercihi, küvetli duş kabinleri... Yeni modern dekorasyona uyarlanan bu kabinler, küçük alanlar için de tasarlanmış buzlu ve şeffaf cam seçenekleriyle ev sahiplerine alternatif sunuyor.
3
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Teknesiz ve küvetli modeller
Her iki şekilde de duş keyfinden vazgeçemeyenlere ayrıcalık sunan duşakabinler, ayrıca küvet alternatifleriyle özellikle geniş banyolarda sıklıkla tercih ediliyor.