Dış gebelik nedir, nasıl anlaşılır? İşte, dış gebelik hakkında bilinmesi gerekenler

Dış gebelik nasıl anlaşılır? İlk başta herhangi bir belirti fark etmeyebilirsiniz. Bununla birlikte, ektopik gebeliği olan bazı kadınlar, hamileliğin olağan erken belirtilerine veya semptomlarına sahiptir - adet görmemek, göğüslerde hassasiyet ve mide bulantısı.



Hamilelik testi yaparsanız sonuç pozitif olacaktır. Yine de ektopik bir gebelik normal şekilde devam edemez.



Döllenmiş yumurta uygun olmayan yerde büyüdükçe, belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir.



Ektopik gebeliğin erken uyarısı



Genellikle dış gebeliğin ilk uyarı işaretleri hafif vajinal kanama ve pelvik ağrıdır.



Fallop tüpünden kan sızarsa, omuz ağrısı veya bağırsak hareketi yapma dürtüsü hissedebilirsiniz. Spesifik semptomlarınız, kanın nerede toplandığına ve hangi sinirlerin tahriş olduğuna bağlıdır.



Acil belirtiler;



Döllenmiş yumurta fallop tüpünde büyümeye devam ederse, tüpün yırtılmasına neden olabilir. Karın içinde ağır kanama olması muhtemeldir. Hayatı tehdit eden bu olayın belirtileri arasında aşırı baş dönmesi, bayılma ve şok yer alır.