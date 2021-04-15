Dış gebelik nedir, nasıl anlaşılır? İşte, dış gebelik hakkında bilinmesi gerekenler
Hamilelik döllenmiş yumurta ile başlar. Normalde döllenmiş yumurta rahmin iç yüzeyine yapışır. Dış gebelik, döllenmiş bir yumurta uterusun ana boşluğunun dışında yerleşip büyüdüğünde ortaya çıkar. Peki dış gebelik tam olarak nedir, nasıl anlaşılır? işte, dış gebelik hakkında bilinmesi gerekenler...
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Ektopik gebelik en sık yumurtaları yumurtalıklardan uterusa taşıyan bir fallop tüpünde meydana gelir. Bu tip ektopik gebeliğe tubal gebelik denir. Bazen yumurtalık, karın boşluğu veya vajinaya bağlanan uterusun (serviks) alt kısmı gibi vücudun diğer bölgelerinde ektopik bir gebelik meydana gelir.
Dış gebelik normal bir şekilde ilerleyemez. Döllenmiş yumurta yaşayamaz ve büyüyen doku tedavi edilmezse hayatı tehdit eden kanamalara neden olabilir.
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Dış gebelik nasıl anlaşılır?
İlk başta herhangi bir belirti fark etmeyebilirsiniz. Bununla birlikte, ektopik gebeliği olan bazı kadınlar, hamileliğin olağan erken belirtilerine veya semptomlarına sahiptir - adet görmemek, göğüslerde hassasiyet ve mide bulantısı.
Hamilelik testi yaparsanız sonuç pozitif olacaktır. Yine de ektopik bir gebelik normal şekilde devam edemez.
Döllenmiş yumurta uygun olmayan yerde büyüdükçe, belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir.
Ektopik gebeliğin erken uyarısı
Genellikle dış gebeliğin ilk uyarı işaretleri hafif vajinal kanama ve pelvik ağrıdır.
Fallop tüpünden kan sızarsa, omuz ağrısı veya bağırsak hareketi yapma dürtüsü hissedebilirsiniz. Spesifik semptomlarınız, kanın nerede toplandığına ve hangi sinirlerin tahriş olduğuna bağlıdır.
Acil belirtiler;
Döllenmiş yumurta fallop tüpünde büyümeye devam ederse, tüpün yırtılmasına neden olabilir. Karın içinde ağır kanama olması muhtemeldir. Hayatı tehdit eden bu olayın belirtileri arasında aşırı baş dönmesi, bayılma ve şok yer alır.
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Ne zaman bir doktora görünmeli?
Aşağıdakiler dahil olmak üzere ektopik gebeliğin herhangi bir belirti veya semptomunuz varsa acil tıbbi yardım alın:
Vajinal kanamanın eşlik ettiği şiddetli karın veya pelvik ağrı
Aşırı sersemlik veya bayılma
Omuz ağrısı
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Dış gebelik neden olur?
En yaygın ektopik gebelik türü döllenmiş bir yumurtanın uterusa giderken sıkışıp kalması, genellikle fallop tüpünün iltihaplanma nedeniyle hasar görmesi veya şekilsiz olması nedeniyle meydana gelir. Hormonal dengesizlikler veya döllenmiş yumurtanın anormal gelişimi de bir rol oynayabilir.
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Dış gebelik tedavisi
Döllenmiş bir yumurta normal olarak rahim dışında gelişemez. Hayatı tehdit eden komplikasyonları önlemek için ektopik dokunun çıkarılması gerekir. Belirtilerinize bağlı olarak ve ektopik gebelik keşfedildiğinde, bu ilaç, laparoskopik cerrahi veya abdominal cerrahi kullanılarak yapılabilir.
Kararsız kanamanın olmadığı erken bir ektopik gebelik, çoğunlukla, hücre büyümesini durduran ve mevcut hücreleri çözen metotreksat adı verilen bir ilaçla tedavi edilir. İlaç enjeksiyonla verilir. Bu tedaviyi almadan önce dış gebelik tanısının kesin olması çok önemlidir.
Enjeksiyondan sonra, doktorunuz tedavinin ne kadar iyi sonuç verdiğini ve daha fazla ilaca ihtiyacınız olup olmadığını belirlemek için başka bir HCG testi isteyecektir.
Ektopik gebelik ağır kanamaya neden oluyorsa acil ameliyat gerekebilir.