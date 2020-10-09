Çoğu zaman fark edilmiyor… Bu belirtilerle kendini gösterebilir

Ameliyat: Diğer durumlarda ise ameliyat olmanız gerekebilir. En yaygın olan işlem laparoskopidir. Doktorunuz karnınızın alt kısmında çok küçük kesikler yapar ve ektopik gebeliği gidermek için laparoskop adı verilen ince, esnek bir tüp yerleştirir. Eğer fallop tüpünüz hasar görmüşse, onun da çıkarılması gerekebilir. Çok kanamanız varsa veya doktorunuz fallop tüpünüzün yırtıldığından şüpheleniyorsa, daha büyük bir kesi ile acil ameliyata ihtiyacınız olabilir. Bu ameliyata ise laparotomi denir.