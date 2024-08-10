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Bunama riskinizi azaltmanın 10 basit yolu… ‘İki diyetin kombinasyonu olan MIND diyeti çok etkili’

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#Sağlık#Bunama Neden Olur#Bunamadan Korunma Yolları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:15

Alzheimer ve bunama, yaşlanan nüfusla birlikte artış gösteren sağlık sorunlarının başında geliyor. Bu durum, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin de önemini artırıyor. ABD’li beyin cerrahı Betsy Grunch ise demans riskini azaltmak için 10 öneride bulundu. İşte dikkat edildiği takdirde bunamaya azaltan 10 adım…