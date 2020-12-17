Dekorasyon Fotoğraf: Pixabay Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 11:38 | 17 Aralık 2020 - 16:47

Bu eşyaları banyoda tutuyorsanız dikkat! İşte banyonuzda bulundurmamanız gereken 11 şey

Her gün banyoda yaklaşık 30 dakika geçiriyoruz. Ancak en iyi şekilde göründüğümüzden ve en iyi şekilde hissetmemizi sağlamak için çok sayıda kişisel bakım ürünü kullandığımız için, bunların banyoda saklanması gerektiği anlamına gelmez. Aslında çoğu oraya ait değildir ve hatta bazıları nemli ve sıcak bir ortamda tutulursa sağlığımızı ve görünüşümüzü bile etkileyebilir.