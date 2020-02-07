Bu besinler sigara bıraktırıyor

Uzmanlar doğru beslenmenin, vücuda birçok zararı bulunan sigarayı bırakma sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor. Doğadaki birçok besin hem sigarayı bırakmaya hem de bıraktıktan sonra kilo kontrolüne yardımcı oluyor.
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Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı sigarayı bırakmaya yardımcı olan besinleri sıraladı. İşte o besinler...
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Zencefil akciğerleri temizler
Sigara içen birçok kişi bu alışkanlıktan kurtulmanın zorluğunun yanı sıra bıraktıktan sonra alacağı kiloların korkusu nedeniyle de sigarayı bırakamamaktadır.
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Ancak bazı doğal kaynaklar hem sigara bırakmaya hem de sigarayı bıraktıktan sonra alışkanlıkları etkileyerek kilo almamaya da yardımcı olabiliyor. Bu konuda yardımcı olacak ilk besin zencefildir.
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Zencefil akciğerlerin temizlenmesi için oldukça etkili bir besindir. Zencefili çaya ya da yemeklere ekleyerek tüketebilirsiniz.
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Meyankökü gibi güçlü aromasıyla kişiyi rahatlatır ve sigara içme ihtiyacı bastırır.
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Sarımsak arınma sağlıyor
İçeriğindeki manganez, silisyum, kükürt, sülfür bileşikleri gibi birçok madde ile iyi bir antibiyotik ve antioksidan olan sarımsağın düzenli bir şekilde tüketilmesi vücuda birçok fayda sağlar.
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Vücudun arınmasını sağlayan sarımsak aynı zamanda, sigara içme alışkanlığına karşı savaşta da yardımcıdır.
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Sarımsak özellikle yemeklerde kullanıldığında C vitamini ve antioksidan etkisi ile tokluk hissi verir, kilo korumaya destek olur.
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Düzenli tarçın tüket sigarayı bırak
Sigarayı bırakırken yardımcı olan besinlerden biri de kan şekerini dengeleyen tarçındır.
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Düzenli tüketilmesi sigarayı bırakma sürecinde önemlidir. Tarçın iyi bir antioksidandır.
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Tarçını ister çubuk ister toz şeklinde tüketebilirsiniz. Günde bir defa 1 çubuk ya da 1 çay kaşığı toz tarçını yoğurda, çaya ya da süte karıştırarak tüketebilirsiniz.
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Sigarayı bırakmak için doğal C vitamini almak gerekiyor
Sigarayı bırakmaya çalışırken tüketilecek en etkili besinlerden biri portakaldır. C vitamini etkisi ile demir eksikliğinin azalmasına ve alışkanlıkların düzenlenmesine yardımcı olur.
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Portakal gibi mandalina ve greyfurt da antioksidan etki göstermekte ve içerdiği C vitaminiyle vücudun sigaraya olan ihtiyacını azaltmaktadır. İnsanlar sigara içmekle vücutlarında en çok C vitamini kaybederler.
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C vitamini yerine nikotinin doğal olmayan elementleri yerleşir. Bu sebeple sigarayı bırakmak için doğal bir şekilde daha fazla C vitamini almak gerekir. Günde 1 portakal bu konuda yardımcı olur.
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Günde bir mor erik
Yüksek antioksidan etkisi ve lif içeriği ile sigarayı bırakmaya yardımcı bir diğer besin mor erik diğer adıyla mürdüm eriğidir.
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Bu süreçte düzenli olarak günde 1 tane tüketilmesi demir emilimine destek verir. C vitamini açısından zengin olan mor erik iyi bir A-B2 vitamini ve potasyum kaynağıdır.
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Sigarayı bıraktıktan sonra kilo alımını önlemeye de yardımcıdır.
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Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamak için neler yapılmalı?
“Sigarayı bıraktığımızda metabolizmanın yavaşlaması, iştahın artması, tat duygumuzun gelişmesi, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve sigaranın yerini bir yiyecekle doldurma hissi gibi nedenler yüzünden kilo alma riski ile karşı karşıya kalabiliyoruz” diyen Uzman Diyetisyen Emel Arslan, sigarayı bıraktığınızda işinize yarayacak püf noktalarını sıraladı.
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- Beslenme programınıza sağlıklı ara öğünler ekleyin. Sigara yerine ceviz, çiğ badem, çiğ fındık, kuru meyveler, taze sebze ve meyveler gibi sağlıklı atıştırmalıklar tüketebiliriz. Böylelikle kan şekerinin de düşmesini önlemiş oluruz. Özellikle salatalık, domates, marul, biber, kereviz sapı gibi çiğ ve kalorisi düşük sebzeler bize çok yardımcı olacaktır.
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- Bitki çaylarının gücünü keşfedin. Özellikle karanfil çayı sigara içenlerde yoksunluk belirtilerini azaltmaktadır. Bunu dışında melisa, papatya, sarı kantaron gibi antidepresan etki gösteren ve rahatlatıcı etkisi bulunan çaylar da tüketilebilir. Ayrıca yeşil çay da sigarayı bıraktıktan sonra bir miktar yavaşlayan metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı olacaktır.
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- Siyah çay, kahve ve kolalı içecekler gibi kafein içeren içeceklerin tüketimini azaltın. Çünkü aşırı kafein huzursuzluğu artırdığı için sigaraya olan ihtiyacımızı teşvik edecektir.
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- Triptofan içeren proteinleri tüketin. Hindi, yumurta, yağsız tavuk göğsü ve kurubakllagiller triptofandan zengindir. Triptofan, mutluluk hormonu olarak da bilinen “serotonin” hormonunun üretimini sağlar. Dolayısıyla stres ve sigaraya olan ihtiyaç azalır.
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- Egzersizi hayatınıza katın. Aslında sigarayı bıraktığımızda hem bu süreci kolaylaştıracak hem de kilo almamızı önleyecek en güzel yöntem spor yapmaktır. Sigarayı bıraktığımızda iştahımızın artmasıyla fazladan aldığımız kaloriyi spor yaparak dengeleyebilir ve yavaşlayan metabolizmamızı hızlandırabiliriz. Ayrıca spor yapmak endorfin salgısını artırdığı için kendimizi daha iyi hisseder, stresimizi atar ve sigaraya olan isteğimizi minimuma indirmiş oluruz.