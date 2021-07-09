Böbrek taşı belirtileri nelerdir? Böbrek taşı nedenleri ve tedavisi
Böbrek taşı, toplumda sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biri. Farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilen böbrek taşları, büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre çeşitli şekillerde tedavi edilebiliyor. Peki böbrek taşı belirtileri nelerdir? İşte böbrek taşı nedenleri ve tedavisi...
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Böbrek taşları, genellikle kalsiyum veya ürik asitten oluşan sert tuz ve mineral birikintileridir. Böbreğin içinde oluşup idrar yolunun diğer bölümlerine hareket edebilirler. Böbrek taşlarının tek böbrekte oluşabileceği gibi her iki böbrekte de görülebileceğini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, böbrek taşı belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.
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Böbrek taşı belirtileri nelerdir?
Böbrek taşları genellikle üreter yani idrar yoluna girdikleri dönemde belirti verir. Böbrek taşları düşürülürken üreterde yaptıkları tıkanıklık sebebiyle şiddetli ağrı oluşturur. Ancak bazı küçük böbrek taşları hiçbir belirtiye neden olmadan idrar yoluyla atılabilir.
Böbrek taşı belirtisinin başında şiddetli ağrı gelir. Ağrı böbrek bölgesinde, sırtta, kaburgaların altında, alt karın bölgesinde ve kasıklarda görülebilir. İdrar yaparken ağrı ve sık idrar hissi yaşanabilir. Ağrı dalgalar halinde ve yoğunluğu değişen şekilde hissedilebilir.
İdrar renginde ve kokusunda değişiklikler olabilir.
Mide bulantısı ve kusma olabilir.
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Sürekli idrara çıkma hissi olabilir veya normalden daha fazla idrara çıkılabilir. İdrara çıkma sayısında artış olmasına rağmen idrar miktarında azalma görülebilir.
İdrar sırasında yanma hissi .
Böbrek taşı enfeksiyona neden olduysa idrar rengi bulanıklaşır ve koyulaşır. Ateş ve üşüme-titreme görülebilir.
Böbrek taşı idrar yollarını tıkayarak idrarın vücuttan atılmasında sıkıntılara yol açabilir. Böbrek taşının idrar yolunu tıkadığı kişilerde ilerleyen dönemde böbrek fonksiyonunu kaybeder ve çift taraflı ise böbrek yetmezliği gelişebilir.
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Böbrek taşı neden olur?
Böbrek taşı oluşumunda birden fazla faktör etken rol oynayabilir. Böbrek taşı oluşmasında birkaç faktörün bir araya gelmesi riski artırabilir.
Yetersiz sıvı alımı: Vücutta yeterli su olmaması böbrek taşı oluşmasında önemli bir etkendir. Gün içinde yeteri oranda su içilmemesi idrarla atılan taş öncüsü maddelerin yoğunluğunu artırır ve idrarı asidik hale getirebilir. Bu durumda böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Sıcak iklimlerde yaşayanlar ve çok fazla terleyenler de risk altındadır.
Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla böbrek taşı oluştuğu bilinir.
Genetik: Ailede böbrek taşı geçmişi olması yani genetik unsunlar böbrek taşı oluşumuna yol açabilir.
Daha önce böbrek taşı oluşan kişilerin tekrar böbrek taşı oluşturma ihtimali daha yüksektir. Özellikle 25 yaşından önce böbrek taşı oluşan kişilerde tekrarlayan böbrek taşları görülebilir.
Beslenme de böbrek taşı oluşumunda etkili olabilir. Protein, sodyum veya şeker açısından yüksek bir beslenme düzeni böbrek taşına zemin hazırlayabilir. Yüksek protein düşük lif oranı içeren şekilde beslenmekten kaçınmak gerekir. Özellikle yiyeceklerin çok fazla tuzlu tüketilmesi böbreklerden atılan kalsiyum miktarını artırır ve böbrek taşı riskini önemli ölçüde artırır.
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Sindirim sistemi ameliyatı geçiren kişilerde risk oranı artabilir.
Kilolu ve obez kişilerde böbrek taşı oluşabilir.
Polikistik böbrek ya da başka bir kistik böbrek hastalığı olan kişilerde böbrek taşı oluşma oranı daha fazladır.
Tek böbrekli olmak böbrek taşı oluşma riskini artırabilir.
İdrarda sistin, oksalat, ürik asit veya kalsiyum oranlarının artmasına neden olan rahatsızlıklar böbrek taşı oluşumu riskini artırır.
Sıvı birikimini azaltmak için kullanılan ilaçlar, kalsiyum bazlı antasitler, bazı antibiyotikler ve ilaçlar böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabilir.
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Tedavisi
Böbrek taşları özellikle uzun süre tedavi edilmezse böbreklerde hasara neden olabilir. Tekrarlayan böbrek taşları ciddi enfeksiyonlara neden olursa, tıkayıcı özellik gösterirse ve tedavide geç kalınırsa böbrek kaybına bile yol açabilmektedir.
Her böbrek taşı için ameliyat gerekli oymayabilir. Artmış su tüketimi, ilaç tedavisi gibi önlemlerle düşmeyen böbrek ve idrar yolu taşlarında ameliyat gündeme gelebilir.