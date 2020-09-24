Bilezik modelleri - Burma, kelepçe ve geniş altın bilezik modelleri (2020)
Altın fiyatlarının günden güne yükselişte geçtiği bu günlerde, elbette bilezik sahibi olmak o kadar da kolay değil. Ancak düğünler hız kesmeden devam ederken, yeri geldiğinde aksesuar ve diğer yandan da iyi bir yatırım aracı olarak kullanılan altın bilezikler hayatımızın hep bir köşesinde olmaya devam ediyor. Takıların en görkemlisi olan kelepçeler, bu yıl da gelenekselliğini koruyanlardan… Ayrıca yeniden çoklu altın bilezik ve zincirlerin aksesuar olarak kullanılmaya başlamasıyla da eski popülaritesini kazanmış gibi görünüyor. Bunun yanında burma bilezikler hala en iyi yatırımlar arasında yer alırken, geniş altın bilezik modelleri ise ince işçiliğiyle göz dolduruyor. 2020 yılının burma, kelepçe ve merak ettiğiniz en güzel altın bilezik modellerini galerimizde bulabilirsiniz.
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1
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Kelepçe bilezik modelleri
Harika bir yatırım aracı olan kelepçe modelleri, düğünlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde hala çok sık kullanılan bu bilezikler, özellikle yeni gelinlerin çeyizinin bir köşesinde yer alıyor. Günümüzde kullanımı demode gibi görünse de sürekli yeni trend haline gelen eskiye dönüş furyasından, bakarsınız kelepçeler de bir gün nasibini alır...
2
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Geniş altın bilezik modeli
Tam bir işçilik harikası olan geniş altın bilezikler, adeta bir antika değerinde! Satarken da zarar etmeyen 22 ayar geniş bilezik modelleri, özel davetlerde de oldukça fazla tercih ediliyor.
3
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Burma bilezik modelleri
Bilezik modasının vazgeçilmezi olan burma bilezikler, bu yıl da en özel koleksiyonlar içerisinde yer alıyor. Kalın ve ince, her zevke hitap eden bu modellerle altın günlerinin gözdesi olabilirsiniz.
4
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Taşlı bilezik modeli
Bilezik modellerinde pırlanta ve elmas taşlar da kullanılıyor. İnce ve zarif bileziklerin yanında, gösterişli ve güçlü bileziklerle de zarafetinizi artırabilirsiniz.