Bilezik modelleri - Burma, kelepçe ve geniş altın bilezik modelleri (2020)

Kelepçe bilezik modelleri Harika bir yatırım aracı olan kelepçe modelleri, düğünlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde hala çok sık kullanılan bu bilezikler, özellikle yeni gelinlerin çeyizinin bir köşesinde yer alıyor. Günümüzde kullanımı demode gibi görünse de sürekli yeni trend haline gelen eskiye dönüş furyasından, bakarsınız kelepçeler de bir gün nasibini alır...