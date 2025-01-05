Araştırmalarla doğrulandı: Bu gıdalara dikkat! Farkında olmadan sağlığınızı riske atıyorsunuz… ‘Kansere ve DNA hasarına yol açabiliyorlar’

3- İŞLENMİŞ GELENEKSEL SÜT ÜRÜNLERİ

Beatrice, yiyeceklerin orijinal kaynağından ne kadar uzaktaysa, plastikle o kadar fazla temas ettiğini belirtiyor. Araştırmalar, toz peynir ve normal süt gibi yüksek oranda işlenmiş süt ürünlerinin, minimum düzeyde işlenmiş alternatiflere göre çok daha fazla mikroplastik içerdiğini gösteriyor.



Bu nedenle, yerel kaynaklı organik süt ve çiğ peynir gibi daha az işlenmiş süt ürünleri tercih edilmesi öneriliyor. Ancak, çiğ süt ürünlerinin de bazı sağlık riskleri taşıdığı unutulmamalı…