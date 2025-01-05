Araştırmalarla doğrulandı: Bu gıdalara dikkat! Farkında olmadan sağlığınızı riske atıyorsunuz… ‘Kansere ve DNA hasarına yol açabiliyorlar’

2- TUZ
Beatrice, işlenmemiş deniz tuzunun yüksek oranda mikroplastik içerdiğini ifade ediyor. İlginç bir şekilde, yapılan araştırmalar ABD'deki geleneksel sofra tuzunun, Asya ülkelerinde kullanılan işlenmiş tuzlara göre çok daha düşük miktarda mikroplastik içerdiğini ortaya koyuyor.
Bunun nedeni, rafine edilmemiş tuzların hasat edildikleri okyanuslardan gelen plastik kirliliğini içermesi ve işleme süreçlerinin çoğu mikroplastik parçacığını ortadan kaldırma işlevi görmesi.
Pembe Himalaya deniz tuzu ise, çıkarılmasında kullanılan yöntemler nedeniyle mikroplastik açısından özellikle yüksek bir içerik taşıyor. En güvenli alternatif, yüksek oranda işlenmiş Amerikan sofra tuzu olarak öneriliyor.