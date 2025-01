Araştırmalarla doğrulandı: Bu gıdalara dikkat! Farkında olmadan sağlığınızı riske atıyorsunuz… ‘Kansere ve DNA hasarına yol açabiliyorlar’

1- DENİZ ÜRÜNLERİ

Deniz ürünlerinin mikroplastik taşıdığı uzun zamandır bilinse de bu konuda endişeleri artıran yeni veriler mevcut. Beatrice, okyanuslardaki mikroplastik miktarının her altı yılda iki katına çıktığını ve bunun deniz ürünlerine yansıdığını belirtiyor.



Özellikle midye, istiridye, yengeç ve hemen hemen her tür balığın yüksek miktarda mikroplastik içerdiği araştırmalarla kanıtlanmış durumda.



Yapılan bir çalışmaya göre, büyük miktarda kabuklu deniz ürünü tüketen bireylerin her yıl yaklaşık 11 bin mikroplastik parçacığı yuttuğu tahmin ediliyor. Bu noktada, deniz ürünleri tüketiminin azaltılması öneriliyor.