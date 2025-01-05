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Araştırmalarla doğrulandı: Bu gıdalara dikkat! Farkında olmadan sağlığınızı riske atıyorsunuz… ‘Kansere ve DNA hasarına yol açabiliyorlar’

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#Sağlık#Mikroplastikler#Mikroplastiklerin Zararları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 09:02

Mikroplastikler, günümüzde giderek artan bir endişe kaynağı haline geldi. Bu küçük plastik parçaları, gıda zincirine sızarak insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Uzmanlar ise mikroplastik açısından zengin yiyecekleri belirleyerek bu zararlı maddelerden kaçınmak için pratik öneriler sunuyor. İşte, bu yiyecekler ve daha sağlıklı alternatifler hakkında bilmeniz gerekenler.