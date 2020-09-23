Alışveriş Fotoğraflar: Pixabay Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 16:59 | 23 Eylül 2020 - 17:02

Araba modelleri - Küçük, spor, otomatik ve düz vites araba modelleri (2020)

Günümüzde üretilen bazı araba modellerinin oldukça eskilere dayandığı çok fazla bilinmez. Aslında bazı üreticilerin, uzun yıllar önce çıkardığı ve günümüze uyarladığı birçok araba serisi bulunuyor. Genellikle sürücüler için spor arabalarda konfor ve hız ön plandayken, klasik araba tutkunlarının özel tasarımlara olan hayranlıkları rahatlığın çok önüne geçmiş durumda. Ayrıca son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız elektrikli arabalar da hızla gündemde yer edinmeye devam ediyor. Sürekli yeni seri ve klasiklerin eklendiği 2020 araba modellerine gelin birlikte bakalım.