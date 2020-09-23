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Fotoğraflar: Pixabay
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 16:59 | 

Araba modelleri - Küçük, spor, otomatik ve düz vites araba modelleri (2020)

Günümüzde üretilen bazı araba modellerinin oldukça eskilere dayandığı çok fazla bilinmez. Aslında bazı üreticilerin, uzun yıllar önce çıkardığı ve günümüze uyarladığı birçok araba serisi bulunuyor. Genellikle sürücüler için spor arabalarda konfor ve hız ön plandayken, klasik araba tutkunlarının özel tasarımlara olan hayranlıkları rahatlığın çok önüne geçmiş durumda. Ayrıca son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız elektrikli arabalar da hızla gündemde yer edinmeye devam ediyor. Sürekli yeni seri ve klasiklerin eklendiği 2020 araba modellerine gelin birlikte bakalım.

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1Düz vites araba modeli
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Düz vites araba modeli

İki kapılı spor araba klasiklerinden olan bu model, günümüzde de popülaritesini koruyanlar arasında yerini alıyor. Düz vitesli olması ve klima özelliği bulunmamasına rağmen, nostaljik tasarımı ve kavisleriyle koleksiyonerlerin gözdelerinden olan bu araç, tam anlamıyla tarihin izlerini taşıyor.

2Spor araba modeli
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Spor araba modeli

Göz alıcı spor araba modellerinin önde gelenlerinden biri olan bu araç, roket benzeri tasarımı ile dikkat çekiyor. Kavisli hatları ve parlak renkleri ile otomobil severleri kendine hayran bırakırken, günümüzün en gözde koleksiyonları arasında yer alıyor.

3Otomatik vites yeni nesil araba modelleri
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Otomatik vites yeni nesil araba modelleri

Klasik spor arabalardan sıkılanların tercihi renkli ve otomatik vites yeni nesil otomobiller...Oldukça konforlu olan bu araçlar, birçok spor arabanın aksine minimal tasarımı ve geniş iç tasarımıyla sürücülere şıklık ve rahatlığı aynı anda sunuyor.

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