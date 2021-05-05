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Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 16:26 | 

Anneler Günü hangi gün? İşte Anneler Günü'ne özel hediye önerileri

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'ne sayılı günler kaldı. Bu yüzden pek çok kişi de en özel Anneler Günü hediyesini almak için araştırıyor. Peki Anneler Günü hangi gün? İşte Anneler Günü'ne özel hediye önerileri...

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1

Anneler Günü'nün yaklaştığı şu günlerde birçok kişi annesine anlamlı bir sürpriz yapmak istiyor. Bu nedenle de özel hediye fikirleri de araştırılmaya başlandı. Biz de Anneler Günü için özel hediye önerilerini sizler için derledik.

2Anneler Günü ne zaman, hangi gün

Anneler Günü ne zaman, hangi gün?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs tarihine denk geliyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle Anneler Günü'nde hediyelerimizi sosyal mesafeyi koruyarak vereceğiz. Siz de online olarak seçtiğiniz bir hediyeyi annenize alabilir ya da gönderebilirsiniz.

3Anneler Günü için en özel hediye önerileri

Anneler Günü için en özel hediye önerileri

Çiçek: Anneniz çiçeklerden hoşlanıyorsa, ona en sevdiği çiçeği hediye edebilirsiniz. Ayrıca yanına eklediğiniz güzel bir mesajın yazılı olduğu kartta oldukça hoş bir sürpriz olabilir.

Parfüm: Hoş kokulu bir parfümle de annenize özel bir sürpriz yapabilirsiniz. Parfümler, annelerin olmazsa olmazı. Siz de annenize en sevdiği kokuyu hediye edebilirsiniz. Özellikle de yaz aylarında kullanabileceği çiçek kokusu tercih edebilirsiniz.

4

Elektrikli mutfak eşyası: Annelerimiz vaktinin bir kısmını mutfaklarda geçiriyor. Eğer anneniz yemek yapmayı seviyorsa, ihtiyacı olan mutfak eşyasını alarak bunu daha keyifli hale getirmesini sağlayabilirsiniz.

Saat veya aksesuar: Bileklik, yüzük ve kolye, anneniz için oldukça özel bir hediye olabilir. Ayrıca saat de hem kıyafetini tamamlaması hem de zaman takibi için güzel bir seçenek.

5

Dekorasyon ürünü: Anneniz dekorasyona meraklıysa ona şık bir çerçeve veya vazo hediye edebilirsiniz. Ayrıca, bir abajur veya renkli bir kırlent veya nevresim takımı alarak hem annenizi mutlu edebilir hem de evini güzelleştirebilirsiniz.

Şal: Şık bir görünümün en önemli parçalarından biri de şal. Annenizin tarzına uygun bir fular veya şal tercih ederek güzel görünmesinin yanı sıra ona bir hatıra da vermiş olursunuz.

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